Ceferin difende Malagò: “L’ingerenza politica mina la credibilità della Uefa”. Buonfiglio: “Anche Malagò, quando era al Coni, intervenne sulla Figc”

ROMA – “In quanto co-organizzatore di Euro 2032, l’Italia ha una responsabilità particolare. Proprio per questo è importante preservare l’indipendenza delle istituzioni sportive. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la fiducia dell’Uefa e degli altri partner, il che non sarebbe nell’interesse né del calcio italiano né del torneo”. E’ il messaggio, nemmeno troppo criptato, che il Presidente della Uefa Ceferin manda al governo italiano e al Coni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. E’ una difesa di Malagò senza indugi, il presidente della Figc che rischia di perdere la presidenza delle Federcalcio che verrebbe poi commissariata.

“Senza entrare in interpretazioni giuridiche, vorrei ricordare che non è la prima volta che si solleva la questione delle ingerenze esterne nell’attività della Federcalcio – ha detto Ceferin – Fifa e Uefa hanno sempre insistito con chiarezza sull’autonomia delle federazioni. Mi auguro che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo: l’aggravarsi della crisi istituzionale non fa bene a nessuno“. Soprattutto in vista di Euro 2032.

Su Malagò Ceferin è molto chiaro: “Un uomo serio, con un grande amore per il calcio che è sempre stato al centro delle nostre conversazioni. Abbiamo un rapporto ottimo”.

La risposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, arriva dopo qualche ora: “Condivido in pieno le parole del presidente Ceferin quando afferma di augurarsi che gli organi competenti prendano al più presto una decisione conforme alle regole dell’ordinamento sportivo. Esattamente quello che ha sempre fatto il CONI nei suoi 112 anni di storia e che continuerà a fare in futuro. Il CONI in Italia è per legge la Confederazione delle Federazioni Sportive e come tale agisce nel suo perimetro respingendo interferenze e pressioni di alcun genere così come sancito dalla Carta Olimpica. E il presidente Ceferin lo ha già apprezzato nel 2017, a quattro anni dall’organizzazione di un Europeo in Italia, quando il CONI, presieduto all’epoca da Giovanni Malagò, intervenne con un provvedimento straordinario sulla FIGC”.