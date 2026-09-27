Dall’Air Tattoo cancellato al blitz di oggi, cosa sta succedendo alla base di RAF Fairford

ROMA – L’allarme esplosivi scattato oggi attorno alla base aerea di RAF Fairford — con il fermo di diversi uomini da parte della polizia antiterrorismo e l’evacuazione del vicino villaggio di Whelford — è solo l’ultimo capitolo di una scalata di tensione che dura da mesi. L’infrastruttura britannica nel Gloucestershire è infatti diventata da tempo la base operativa avanzata dell’aeronautica statunitense per condurre attacchi contro le postazioni missilistiche iraniane che minacciano lo Stretto di Hormuz.

Una trasformazione logistica e strategica, che già la scorsa primavera aveva mostrato i suoi primi effetti collaterali. Come riferisce il quotidiano britannico The Guardian, a maggio le autorità avevano infatti dovuto prendere una decisione senza precedenti: annullare il Royal International Air Tattoo (RIAT), il più grande show aereo militare del mondo che ogni metà luglio richiamava a Fairford oltre 150mila appassionati da ogni angolo del pianeta.

La presenza operativa dei bombardieri e la necessità di mantenere lo scalo attivo 24 ore su 24 per le esigenze belliche avevano reso del tutto impossibile garantire la sicurezza di una manifestazione aperta al pubblico.

A rendere ancora più incandescente il clima attorno all’impianto del Gloucestershire sono stati anche i diretti avvertimenti arrivati a luglio dalle Guardie Rivoluzionarie di Teheran, che avevano intimato al governo britannico di non consentire i decolli ai velivoli statunitensi dal proprio territorio. Gli arresti e i blocchi stradali delle ultime ore confermano come la base sia ormai un obiettivo sensibile di primaria importanza, dimostrando che la cancellazione dello storico raduno estivo non era una misura cautelativa isolata, ma il chiaro segnale di un quadrante entrato a pieno titolo in assetto di guerra.