Allarme esplosivi alla base Usa in UK, l’Iran: “Stop ai bombardieri americani verso Hormuz”

ROMA – La Base aerea della RAF nel Gloucestershire utilizzata dall’aeronautica militare statunitensi “negli ultimi mesi è stata al centro di proteste legate alla decisione del governo britannico di consentire agli Stati Uniti di utilizzarla per sferrare attacchi contro le postazioni missilistiche iraniane che prendono di mira le navi nello Stretto di Hormuz”.

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Lo scrive il ‘Guardian’. “A luglio – prosegue la testata britannica – le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno intimato alla Gran Bretagna di non consentire ai bombardieri statunitensi di decollare dalla base. All’epoca, un portavoce del governo dichiarò: ‘Le nostre forze armate sono pronte a proteggere il Regno Unito da qualsiasi tipo di attacco, sia sul nostro territorio che dall’estero. Il Regno Unito è pronto a difendersi 24 ore su 24, 7 giorni su 7′”.

Il ‘Guardian’ riferisce poi che “un portavoce dell’Aeronautica statunitense ha dichiarato che non verranno discusse misure specifiche di protezione delle forze. ‘Il 501st Combat Support Wing e gli altri nostri stormi di stanza nel Regno Unito restano vigili e adotteranno le misure appropriate per garantire l’incolumità e la sicurezza del personale militare statunitense, dei civili, degli appaltatori e delle loro famiglie’, ha affermato il portavoce. ‘Valutiamo costantemente diversi fattori che determinano quali misure adottare o modificare per proteggere le nostre installazioni, il nostro personale e le loro famiglie'”.