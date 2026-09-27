Allarme esplosivi vicino a base americana nel Regno Unito “usata per bombardieri dall’inizio della guerra in Iran”

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ROMA – E’ stato dichiarato lo stato di emergenza in un villaggio vicino a una base della RAF che ospita l’Aeronautica militare statunitense, evacuate alcune abitazioni. Lo scrive la BBC. La polizia del Gloucestershire ha reso noto che i residenti di Whelford, località vicina alla base RAF di Fairford, sono stati trasferiti in un centro ricreativo in attesa che proseguano gli accertamenti. “La base è stata utilizzata per schierare i bombardieri statunitensi dall’inizio del conflitto in Iran, il 28 febbraio”, si legge sul sito della polizia.

Diverse persone sono state arrestate con l’accusa di reati previsti dalla normativa sugli esplosivi, scrive la BBC. Una squadra specializzata dell’esercito, addetta alla neutralizzazione di ordigni esplosivi, sta esaminando alcuni veicoli.

Una squadra specializzata dell’esercito per la bonifica di ordigni esplosivi sta attualmente esaminando alcuni veicoli, spiega la BBC. La polizia ha riferito che nell’area è stato istituito un cordone di sicurezza e che gli agenti ritengono che la situazione sia sotto controllo.

La BBC segnala poi la presenza di “una massiccia presenza di servizi di emergenza nella zona, tra cui una squadra specializzata per interventi in aree a rischio (Hazardous Area Response Team)”.

La polizia del Gloucestershire ha dichiarato: “È in corso l’evacuazione di diverse abitazioni nella zona di Whelford, a seguito della dichiarazione di un incidente di grave entità. Il provvedimento fa seguito all’arresto di alcuni uomini sospettati di reati previsti dalla normativa sugli esplosivi (Explosives Act). Stiamo collaborando strettamente con i nostri partner e attuando i piani di emergenza già predisposti e collaudati”.

GLOUCESTERSHIRE POLICE: INCIDENTE CIRCOSCRITTO, ATTUATI PIANI PREVISTI

Nell’area di Whelford, nei pressi di una base della RAF che ospita l’Aeronautica militare statunitense, area in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per un’emergenza che riguarda degli esplosivi, “è attualmente in vigore un cordone di sicurezza, ma desideriamo rassicurare la popolazione sul fatto che riteniamo l’incidente circoscritto”. Lo scrive la Gloucestershire Police sul proprio sito. “Stiamo collaborando strettamente con i nostri partner e attuando i piani d’intervento già collaudati”, viene precisato. “La base è stata utilizzata per schierare bombardieri statunitensi sin dall’inizio del conflitto in Iran, il 28 febbraio”, segnala la BBC.