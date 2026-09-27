Cina-Usa, la nuova ‘diplomazia dei panda’: Ping Ping e Fu Shuang emigrano negli States per un soggiorno di 10 anni

Foto Agenzia Cinese Xinuha

ROMA – Una nuova coppia di panda giganti ha lasciato la Cina con destinazione Stati Uniti. A darne l’annuncio ufficiale è l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, citando la National Forestry and Grassland Administration: i due esemplari, il maschio Ping Ping e la femmina Fu Shuang, sono decollati dall’aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu alle 2:55 di notte di domenica 27 settembre a bordo di un volo charter diretto verso lo Zoo di Atlanta, dando il via a un programma di permanenza e ricerca scientifica della durata di dieci anni.

L’ANNUNCIO DI XI JINPING E IL VALORE DELLA DIPLOMAZIA DEI PANDA

Il trasferimento dei due esemplari era stato concordato da tempo tra le diplomazie dei due Paesi, ma la partenza è stata ufficialmente annunciata giovedì durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Un passaggio strategico dal forte valore simbolico: questi mammiferi bianchi e neri godono infatti di un’enorme popolarità in tutto il mondo e la Cina li concede in prestito nell’ambito del consolidato programma di “diplomazia dei panda”, uno storico strumento di soft power finalizzato a favorire i legami con l’estero, distendere le relazioni internazionali e promuovere la cooperazione culturale.

IL VIAGGIO TRANSOCEANICO E LE MISURE DI SICUREZZA

Prima della partenza, la base di ricerca per la riproduzione del panda gigante di Chengdu ha organizzato una cerimonia ufficiale di saluto per Ping Ping (un maschio nato il 17 marzo 2020) e Fu Shuang (una femmina nata il 18 ottobre 2020). Come riportato dalle autorità cinesi alla stampa ed edito da Xinhua, l’intera spedizione transpacifica è stata pianificata nei minimi dettagli per azzerare lo stress degli animali: a bordo dell’aereo sono stati stivati ingenti quantitativi di bambù fresco, germogli, mele e forniture mediche di emergenza, mantenendo costanti temperatura e umidità della stiva.

A scortare i due panda nel volo transoceanico sono presenti veterinari e keeper americani, affiancati da team specialistici giunti dalla Cina ad Atlanta. Una volta atterrati in Georgia, i due animali affronteranno un periodo di quarantena e controlli sanitari, durante il quale gli esperti cinesi rimarranno all’interno dello zoo per assistere i colleghi statunitensi nell’acclimatazione dei plantigradi.

IL RINNOVAMENTO DELLE STRUTTURE E VENT’ANNI DI COLLABORAZIONE

L’arrivo di Ping Ping e Fu Shuang è il frutto di un lungo lavoro preparatorio. Secondo quanto riferito dai report diffusi dall’agenzia Xinhua, gli esperti della base di Chengdu e i tecnici dello Zoo di Atlanta hanno collaborato a stretto contatto sin da dicembre 2025 per rinnovare gli habitat della struttura americana. L’impianto aggiornato dispone ora di un’area espositiva al coperto ampliata, piattaforme di arrampicata, piscine e sistemi di monitoraggio ambientale avanzati.

L’operazione rafforza oltre vent’anni di cooperazione scientifica tra la Cina e lo Zoo di Atlanta nel campo della conservazione della specie, un sodalizio che ha già portato alla pubblicazione di oltre 50 studi accademici e alla nascita congiunta di sette cuccioli di panda gigante.