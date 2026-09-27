L’oroscopo di domenica 27 settembre 2027

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
E’ importante evitare scontri per motivi banali. L’importante è vivere senza complicazioni, non privarsi delle emozioni.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Un giorno complicato da incertezza, una serata che dev’essere tenuta lontano da piccole incomprensioni. Qualcosa potrebbe farti arrabbiare, un appuntamento telefonico non rispettato, fisico da non stressare…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Contatti un po’ difficili. Oggi qualcuno ti farà innervosire.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
La giornata nasce con qualche perplessità, devi cercare di risolvere un piccolo problema personale. Tu ce la metti tutta per essere buono e comprensivo, ma qualcuno potrebbe farti arrabbiare…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
In questa giornata c’è un po’ di stanchezza, forse anche tensione in vista di nuove occupazioni o situazioni che devi affrontare nel corso delle prossime settimane.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Stai affrontando una prova, ora ci si rende conto che certe lamentele legate al passato erano banali. Te la prenderai con chi in queste ore cerca di fermarti, il consiglio è di non fare troppo.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Alcuni hanno avuto una fase d’indecisione, perplessità, ora va meglio. Favoriti contatti, viaggi e iniziative. Possibili guadagni extra. Amore ok.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Grande stanchezza, stanotte non hai dormito benissimo. Giornata in cui anche le coppie di lunga data possono maturare qualche piccolo dissenso.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Hai una gran voglia di fare chiarezza, ma potresti pestare i piedi a chi da tempo ha pestato i tuoi. In amore, mettendo da parte ogni perplessità, avrai modo di vivere situazioni migliori. Qualche amore ha iniziato una fase di revisione… ora dètti le regole.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
L’amore sembrerebbe sotto tono, pare che ultimamente ci sia stato qualche scontro anche nelle coppie di lunga data: ci vuole pazienza! Giornata intensa.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
L’amore può tornare ad essere convincente ma bisogna, soprattutto, se la coppia è ossidata da tempo, programmare qualcosa di divertente. Valuta con attenzione tutte le situazioni che stai vivendo, soddisfazioni e novità, eventi per qualcuno.