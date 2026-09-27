domenica 27 Settembre 2026

L’oroscopo di domenica 27 settembre 2027

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 27-9-2026 ore 7:45Ultimo aggiornamento: 27-9-2026 ore 7:45

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

E’ importante evitare scontri per motivi banali. L’importante è vivere senza complicazioni, non privarsi delle emozioni.


Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Un giorno complicato da incertezza, una serata che dev’essere tenuta lontano da piccole incomprensioni. Qualcosa potrebbe farti arrabbiare, un appuntamento telefonico non rispettato, fisico da non stressare…


Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Contatti un po’ difficili. Oggi qualcuno ti farà innervosire.


Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La giornata nasce con qualche perplessità, devi cercare di risolvere un piccolo problema personale. Tu ce la metti tutta per essere buono e comprensivo, ma qualcuno potrebbe farti arrabbiare…


Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In questa giornata c’è un po’ di stanchezza, forse anche tensione in vista di nuove occupazioni o situazioni che devi affrontare nel corso delle prossime settimane.


Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Stai affrontando una prova, ora ci si rende conto che certe lamentele legate al passato erano banali. Te la prenderai con chi in queste ore cerca di fermarti, il consiglio è di non fare troppo.


Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Alcuni hanno avuto una fase d’indecisione, perplessità, ora va meglio. Favoriti contatti, viaggi e iniziative. Possibili guadagni extra. Amore ok.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Grande stanchezza, stanotte non hai dormito benissimo. Giornata in cui anche le coppie di lunga data possono maturare qualche piccolo dissenso.


Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Hai una gran voglia di fare chiarezza, ma potresti pestare i piedi a chi da tempo ha pestato i tuoi. In amore, mettendo da parte ogni perplessità, avrai modo di vivere situazioni migliori. Qualche amore ha iniziato una fase di revisione… ora dètti le regole.


Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

L’amore sembrerebbe sotto tono, pare che ultimamente ci sia stato qualche scontro anche nelle coppie di lunga data: ci vuole pazienza! Giornata intensa.


Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

L’amore può tornare ad essere convincente ma bisogna, soprattutto, se la coppia è ossidata da tempo, programmare qualcosa di divertente. Valuta con attenzione tutte le situazioni che stai vivendo, soddisfazioni e novità, eventi per qualcuno.


Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Questa giornata è un po’ stancante, in amore bisogna evitare discussioni ed inutili compromessi. Qualcuno sta aspettando una tua risposta…











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