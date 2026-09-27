Meteo, le previsioni di domenica 27 settembre 2026

ROMA – Domenica all’insegna del tempo stabile e del clima mite su tutta la Penisola. La giornata di oggi, 27 settembre, si conferma caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud, con un generale rialzo delle temperature massime che regalerà un colpo di coda estivo su diverse regioni.

SOLE PREVALENTE E MODESTI ANNUVOLAMENTI ISOLATI

I quadri meteorologici confermano una diffusa stabilità su tutto il territorio nazionale. Nel corso della giornata si segnala soltanto qualche modesta copertura irregolare al Sud fin dalle prime ore del mattino. Nel pomeriggio si verificherà qualche isolato addensamento lungo le Alpi piemontesi, le Prealpi lombardo-venete e le zone interne di Sicilia e Sardegna, senza dar luogo a fenomeni di rilievo.

TEMPERATURE IN RIALZO: PICCHI DI 30 GRADI SU TOSCANA E SARDEGNA

Le temperature massime registrano un generale e diffuso aumento. I valori più elevati si concentreranno al Centro-Nord e sulla Sardegna, dove le colonnine di mercurio saranno comprese tra 25 e 29 gradi, con locali punte fino a 30 gradi nelle pianure toscane e nelle zone interne sarde. Al Sud e sulla Sicilia i valori oscilleranno tra 23 e 27 gradi.

VENTI IN ATTENUAZIONE E STATO DEI MARI

I venti si mantengono in progressiva attenuazione su quasi tutto il Paese, pur restando moderati dai quadranti settentrionali (nord e nord-est) all’estremo Sud e sul mar Ionio, che si confermerà mosso o molto mosso. Gli altri bacini meridionali risulteranno da mossi a poco mossi, mentre i restanti mari italiani saranno in prevalenza poco mossi.