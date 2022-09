Video| “Donna, vita e libertà”, oltre duecento genovesi in piazza contro il regime islamico in Iran

GENOVA – Al grido di “donna, vita e libertà”, in italiano, inglese e persiano, oltre duecento genovesi sono scesi in piazza De Ferrari, stasera, per manifestare solidarietà alle donne iraniane, dopo gli omicidi di Hadith Najafi e Mahsa Amini.

Al presidio, organizzato dalla comunità iraniana genovese “in supporto alle donne e agli uomini iraniani contro il regime islamico, nemico del suo popolo e dei diritti umani”, politici di ogni schieramento e rappresentanti dei sindacati e di diverse associazioni della città.

