Tg Politico Parlamentare, edizione del 27 settembre 2022

LEGA, MARONI CONTRO SALVINI: SERVE UN CAMBIO

Dopo il crollo della Lega alle urne, Roberto Maroni, tra i fondatori del partito insieme a Umberto Bossi, affonda il colpo e attacca Matteo Salvini: “Si parla di un congresso straordinario, ci vuole”, sottolinea l’ex ministro che aggiunge: “Io saprei chi eleggere come guida, ma per adesso non faccio nomi”, scrive sul Foglio. In prima fila ci sono sicuramente i governatori Massimiliano Fedriga e Luca Zaia. Intanto, il risultato deludente del Carroccio alle elezioni terrà fuori dal Parlamento Umberto Bossi dopo 35 anni, visto che non è stato eletto. “Bossi senatore a vita sarebbe un giusto riconoscimento”, propone Matteo Salvini.

GENTILONI: PROSSIMO GOVERNO ONORI SCADENZE PNRR

Ora tocca al prossimo governo onorare gli impegni presi con l’Europa sul Piano di ripresa e resilienza. Così Paolo Gentiloni, commissario all’economia a Bruxelles, si rivolge al centrodestra. L’invito arriva proprio il giorno in cui la Commissione europea ha autorizzato il pagamento all’Italia di un’altra rata da 21 miliardi di euro nell’ambito dei traguardi raggiunti dal Pnrr. Il bonifico dell’Europa nelle casse dello Stato italiano arriverà nel giro di un mese: deve prima esprimersi il comitato economico e finanziario e solo allora la Commissione adotterà la decisione definitiva sull’erogazione del contributo. La rata da 21 miliardi di euro è costituita da 10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti.

MELONI LAVORA AL GOVERNO, RENZI: OPPOSIZIONE DURA

Giorgia Meloni lavora al nuovo governo. In attesa di tutti i passaggi previsti dalla Costituzione, la leader di Fratelli d’Italia resta lontana dai riflettori e inizia a scrivere la lista dei ministri. Si parla di Fabio Panetta, Guido Crosetto, Raffaele Fitto, Adolfo D’Urso. Non dovrebbe finire in nessun posto chiave Matteo Salvini, che continua a sognare il Viminale. Nel frattempo, Fratelli d’Italia torna a parlare di presidenzialismo e di modifiche al Pnrr. “Faremo un’opposizione durissima- fa sapere Renzi- ma dialogheremo sulle riforme”. Il Pd, invece, celebrerà il suo congresso a marzo. Senza Enrico Letta, che non si candiderà, si profila all’orizzonte una sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Goffredo Bettini chiede un cambio di rotta e dice: “Torniamo con Conte”.

ELETTI ALL’ESTERO: BROGLI E SCHEDE FALSE

Riformare il voto degli italiani all’estero. E’ quanto chiedono gli onorevoli intervenuti a Montecitorio in una conferenza stampa organizzata da Pd, Lega e Maie. Neoeletti e candidati denunciano “i brogli venuti alla luce in occasione dello spoglio dei voti degli italiani in Sudamerica. Al tempo stesso però difendono il voto per corrispondenza “come avviene in molti stati europei e in America”, perchè, sottolineano, “non è anticostituzionale”. Il presidente del Maie, Ricardo Merlo, parla di “migliaia di certificati elettorali falsi” e di circa 20 mila schede false.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it