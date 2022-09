Giovane malato oncologico corona un sogno: giro in gondola a Venezia

VENEZIA – Giovane immigrato malato oncologico corona il sogno di un giro in gondola a Venezia, grazie all’impegno dell’associazione ‘Lo sportello dei sogni’ e al sostegno del Comune. È la storia di Hakon Raseduzzaman, arrivato in Italia dal Bangladesh quando aveva 17 anni.

ARRIVATO DAL BANGLADESH, LAVORA IN ABRUZZO E INVIA AIUTI ECONOMICI ALLA FAMIGLIA

Inizialmente accolto in un centro per minori della provincia di Foggia, a 18 anni Hakon si è spostato in Abruzzo, dove ha iniziato a lavorare, e ha cominciato a inviare aiuti economici alla famiglia rimasta in Bangladesh. Ora a 20 anni e, purtroppo, lo scorso febbraio ha scoperto di essere affetto da un tumore. Ricoverato nel reparto di oncoematologia dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, grazie ai medici che lo assistono ha contattato ‘Lo sportello dei sogni’, associazione di volontariato con sede a Salerno che si propone di esaudire i desideri di pazienti oncologici a scopo terapeutico, e ha così potuto realizzare un suo grande desiderio: fare un giro in gondola a Venezia.

IN MATTINATA GIRO IN GONDOLA, NEL POMERIGGIO VISITA ALLA BASILICA DI SAN MARCO

Hakon, che a causa della malattia ha perso l’uso delle gambe ed è costretto a spostarsi in carrozzina, è stato accolto questa mattina a Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia, dall’assessore comunale alla Coesione sociale Simone Venturini. Da lì è poi partito per un giro in gondola accompagnato da Fiorangela Giuliano, presidente de ‘Lo sportello dei sogni’, e da Giovanni Alliata di Montereale, presidente di Ail Venezia. Il suo tour veneziano prosegue poi con una visita della Basilica di San Marco e del campanile.

VENTURINI: VENEZIA DA SEMPRE REGALA SOGNI ED EMOZIONI UNICHE ALLE PERSONE

“Venezia da sempre regala sogni ed emozioni uniche alle persone”, commenta l’assessore Venturini. “Siamo stati contattati da questa bella realtà associativa e abbiamo deciso di collaborare all’iniziativa. Auguriamo ad Hakon di superare la propria malattia. Grazie ai gondolieri di Venezia e in particolare a Piero, colui che ha accompagnato il giovane a visitare la città”, conclude.

