Tg Ambiente, edizione del 27 settembre 2022

– DA CNR-IRPI SISTEMA ALLARME FRANE IN TEMPO REALE

Un sistema di allarme per segnalare in tempo reale fenomeni franosi già adottato dal comune di Courmayeur: in occasione della colata detritica dello scorso 5 agosto, che ha interessato un torrente in Val Ferret, ha funzionato efficacemente, attivando i semafori e interrompendo il traffico alcuni minuti prima che la colata invadesse ponte e carreggiata. Si chiama ‘Almond-F’ – ALarm and MONitoring system for Debris-Flow – e lo ha progettato l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogelogica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il sistema è pensato in particolare per le colate detritiche – debris flow – fenomeno franoso molto diffuso sulle Alpi e causa, ogni anno, di ingenti danni e vittime, implementando un algoritmo frutto di ricerche condotte dal Cnr-Irpi a partire dagli Anni 90. Nel 2017, su richiesta della regione Valle d’Aosta, è stato installato in via sperimentale in corrispondenza del ponte sul torrente Rochefort. Lo scorso 5 agosto il sistema ha funzionato regolarmente ed efficacemente, attivando i semafori ed interrompendo il traffico alcuni minuti prima che la colata invadesse ponte e strada. ‘Almond-F’ ha poi segnalato via e-mail alle autorità in tempo reale l’evento, scattando anche una sequenza di fotografie del ponte prima e dopo l’arrivo della colata, anticipando qualunque sopralluogo.

– ITALIA SECONDA AL MONDO CONSUMO ACQUA IN BOTTIGLIA DOPO MESSICO

La qualità dell’acqua del rubinetto in Italia è tra le migliori d’Europa, eppure il 62% delle famiglie preferisce l’acqua in bottiglia, spendendo circa 240 euro l’anno. Ogni italiano, in media, beve 208 litri di acqua in bottiglia in un anno: siamo primi in Europa, dove la media è di 106 litri, e secondi al Mondo dopo il Messico (244 litri). Il tema è stato al centro di un convegno al Festival dell’Acqua, organizzato da Utilitalia – la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche – a Torino, in collaborazione con SMAT. E con questo poco comprensibile record ogni giorno in Italia utilizziamo 30 milioni di bottiglie di plastica e 7 di vetro, con il risultato che in un anno 13,5 miliardi di bottiglie diventano rifiuti da gestire. Quella dell’acquedotto però è acqua sicura perché “dietro c’è un lungo lavoro che parte con la captazione e prosegue con la potabilizzazione, il trasporto, la distribuzione, la fognatura e la depurazione, per restituirla all’ambiente pronta per rientrare in circolo- spiega il vicepresidente di Utilitalia, Alessandro Russo- Un esempio virtuoso di economia circolare, con migliaia di controlli di qualità giornalieri e una filiera che occupa oltre 100mila persone per garantire ai cittadini un’acqua sicura, ecologica ed economica”.

– CONFERENZA MONDIALE FOTOVOLTAICO, PRESIEDE ENEA

Milano ‘capitale’ del fotovoltaico fino a venerdì 30 settembre: il capoluogo lombardo ospita la ottava World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, la più importante conferenza internazionale sul fotovoltaico che riunisce le tre principali manifestazioni a livello mondiale: European Photovoltaic Solar Energy Conference, Photovoltaic Specialist Conference e International PV Science and Engineering Conference. Scienziati, espositori, rappresentanti di 180 imprese e del mondo della ricerca provenienti da oltre 50 Paesi, si confronteranno su progressi e novità più rilevanti nel percorso per generare energia elettrica dal sole attraverso tecnologie fotovoltaiche sempre più innovative, efficienti, sostenibili e architettonicamente integrabili. A coordinare i lavori sarà per la prima volta una ricercatrice donna e italiana, Alessandra Scognamiglio dell’ENEA. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile presenterà gli ultimi risultati delle attività della Divisione ‘Fotovoltaico e Smart Devices’ – condotte nei laboratori ‘Sviluppo sistemi e applicazioni digitali fotovoltaiche e sensoristiche’ e ‘Dispositivi Innovativi’ del Centro ricerche di Portici, a Napoli, nel laboratorio ‘Ingegneria per l’industria fotovoltaica’ del Centro ricerche Casaccia, a Roma) – e le più recenti novità nel campo della ricerca sul solare fotovoltaico.

– RICICLO PLASTICA 2021, RISPARMIO 520MILA TONNELLATE MATERIA PRIMA

Con il riciclo degli imballaggi in plastica risparmiate 520.000 tonnellate di materia prima vergine, l’equivalente di 11 miliardi di flaconi in PET per detersivi da un litro, materia prima risparmiata e sostituita con materia prima seconda. Evitata l’emissione di 879.000 tonnellate di CO2 equivalente, quanto 1.017 voli Roma-Tokyo. Risparmiati anche 10.867 GigaWattora di energia primaria ricavata da fonti fossili, pari a circa il 2,5% della produzione annua di energia primaria in Italia. Con il recupero di oltre un milione di tonnellate di rifiuti da imballaggi in plastica è stato possibile evitare il conferimento in discarica di 34.572.733 metri cubi di imballaggi in plastica, calcolando il peso medio di un metro cubo di rifiuti mono materiale sfuso pari a 30 kg, pari a circa 29 discariche di media dimensione o 36 volte il volume del Colosseo. Questi solo alcuni dei numeri del Rapporto di Sostenibilità 2021 di Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, presentato oggi a Roma. Nel 2021 la raccolta degli imballaggi in plastica ha raggiunto 1.475.747 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2020, per un riciclo complessivo di oltre 1.020.000 tonnellate, con 314.964 tonnellate destinate al recupero energetico e il restante 14,2% presso termovalorizzatori efficienti.

