Oggi i funerali del piccolo Mattia morto nell’alluvione delle Marche

ANCONA – Si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara i funerali di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni ucciso dall’alluvione che tra il 15 ed il 16 settembre ha colpito le Marche ed, in particolare, alcuni Comuni dell’entroterra pesarese ed anconetano. Il corpo del piccolo, residente a San Lorenzo in Campo, è stato trovato venerdì scorso, dopo otto giorni di ricerche incessanti, sepolto in mezzo al fango a 13 chilometri di distanza dal luogo in cui è stato travolto dalla piena del Nevola.

Un ritrovamento che ha gettato nella disperazione la mamma Silvia, a cui la furia dell’acqua quella sera ha strappato dalle braccia ciò che aveva di più caro ed il papà Tiziano. Ma è tutta la comunità regionale ad essere sconvolta ed in lacrime per quanto successo a cominciare da quelle di Barbara (Ancona) e San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), dove vivevano i genitori del piccolo e di Castelleone di Suasa (Ancona) dove la macchina in cui viaggiavano mamma e figlio è stata travolta in quella tragica giornata.

LUTTO CITTADINO IN TRE COMUNI

In tutti e tre i Comuni per oggi è stato proclamato il lutto cittadino. Intanto continuano senza sosta anche le ricerche della 56enne Brunella Chiù di Barbara, l’ultima dispersa dopo l’alluvione che ha già fatto 12 vittime.

