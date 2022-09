Digitale, l’attivismo di Monitora Pa segnalato al Garante della privacy

ROMA – L’attivismo del gruppo Monitora Pa finirà sotto la lente del Garante della Privacy. Il gruppo di hacker, che da inizio anno ha bersagliato migliaia di caselle di posta elettronica di Pa, scuole, ospedali e partiti politici per intimare di abbandonare strumenti come Google Analytics e Fonts, pena la denuncia all’Autority per ‘fuga’ di dati oltreoceano, è oggetto proprio di una segnalazione sottoscritta da circa 60 esperti di diritto digitale (https://studiolegalelisi.it/wp-content/uploads/2022/09/Segnalazione-Garante.pdf).

“Lo scopo non è di condannare in toto le azioni portate avanti in questi mesi da Monitora Pa- spiega l’avvocato Andrea Lisi, presidente di Anorc Professioni e tra gli autori della segnalazione- ma è doveroso porre in evidenza i profili di illiceità e i pericoli insiti in tali azioni di ‘attivismo digitale’“.

“L’OBIETTIVO È CONDIVISIBILE, MA IL METODO DI MoNITORA È SBAGLIATO”

Secondo l’esperto di diritto dell’informatica, benché le intenzioni siano condivisibili, il metodo di Monitora Pa è “prendersela con le vittime, invece di andare dai carnefici. Una soluzione troppo comoda e soprattutto compiuta con azioni minacciose, di spamming, che violano la privacy. Perché per vincere questa battaglia contro i Gafam (acronimo che indica le 5 multinazionali dell’IT) è troppo comodo -e un po’ vigliacco- attaccare indirettamente oggi i titolari che si servono dei servizi e che hanno una condizione contrattuale sproporzionata, quindi non possono difendersi contro i giganti web, che abbiamo lasciato crescere indisturbati in questi anni di totale far web”.

“NO AL FAI DA TE, SERVE INTERVENTO DEL GARANTE”

Per l’esperto non è materia per ‘sceriffi’ e ‘giustizieri’ fai da te del web, ma serve appunto portare la questione all’Autorità garante della protezione dei dati e ad altre istituzioni competenti. La segnalazione è stata infatti anche girata ad Anac.

“Se c’è una situazione di incertezza circa il ricorso a fornitori extra Ue- spiega Lisi- è il Garante che deve intervenire per fare chiarezza. Potrebbe formulare indicazioni e linee guida, e potrebbe, assieme ad Anac, stimolare i legislatori che sono gli unici a poter veramente regolare la materia”. Insomma, “solo l’Autorità può innescare una reazione a catena per sollecitare il Parlamento a intervenire su un tema che come è evidente deve essere affrontato”.

