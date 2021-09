Roberto Benigni visita a sorpresa il nuovo Cinema Troisi

ROMA – Roberto Benigni visita a sorpresa il Cinema Troisi, la storica sala di via Induno rimasta chiusa per anni e riaperta la scorsa settimana dall’Associazione Piccolo America, presieduta da Valerio Carocci. Nelle foto pubblicate sul profilo Instagram del Cinema Troisi si vede Benigni sorridente che visita l’aula studio del Cinema e si mette in posa per scattare una fotografia insieme a una emozionata studentessa dello spazio inaugurato dai ragazzi del Cinema America e aperto tutti i giorni 24 ore su 24. “Visita a sorpresa di un caro amico all’aula studio del Cinema Troisi”, si legge sulla didascalia che accompagna la foto pubblicata oggi.

A Roma dopo 8 anni riapre il Cinema Troisi