Marcell Jacobs in ginocchio davanti a Nicole Daza: “Ha detto sì”

Di Marco D’Avenia

ROMA – Marcell Jacobs, oro a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100, è pronto a compiere un altro grande passo. Non in pista, ma nella vita privata. È infatti lo stesso campione olimpico ad annunciare su Instagram la proposta di matrimonio fatta – e accettata – a Nicole Daza, la sua fidanzata. Nella didascalia della foto il campione olimpico scrive: “She said yes”, “Ha detto di sì”. Post ripreso anche dalla stessa Nicole, che sul social scherza: “Ho detto più velocemente ‘sì’ io che lui a fare 100 metri“. Jacobs e Daza hanno due figli e vivono a Roma.