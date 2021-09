Totti compie 45 anni: gli auguri social della Roma e dei tifosi

ROMA – “Buon compleanno Francesco Totti“, sono gli auguri apparsi su tutti i social della Roma per i 45 anni del campione giallorosso. Nelle pubblicazioni c’è anche un poster che mette in mostra l’ex giocatore in tutte le fasi importanti della carriera: dall’esordio all’addio al Calcio. Tanti i commenti dei tifosi che si uniscono alla società per festeggiare il compleanno di Totti, che alcuni definiscono “Capitano” e “Ottavo re di Roma”.