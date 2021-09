‘Svolta hollywoodiana’ sul caso Open Arms, Richard Gere testimonierà contro Salvini

ROMA – Richard Gere testimonierà contro Matteo Salvini nel processo Open Arms il 23 ottobre a Palermo. A rivelarlo è stato lo stesso leader della Lega ieri durante un incontro elettorale ad Assisi, ironizzando: “”Allora noi convochiamo Checco Zalone o Lino Banfi!”. La star hollywoodiana, protagonista di ever green come ‘Pretty woman’ e ‘American gigolò’, nel marzo del 2019 era salita a sulla Open Arms, per aiutare i migranti bloccati da giorni a bordo dell’imbarcazione dell’Ong nel porto di Lampedusa, a seguito del non concesso via libera allo sbarco da parte dell’allora ministro dell’Interno Salvini. “Ho incontrato persone straordinarie, coraggiose, con storie terribili. Vengono dall’Inferno. Soprattutto le donne, sono state tutte vittime di stupro. Quelle persone sono trattate come oggetti, sono considerate profitto, denaro. Capite cosa significa?”, aveva dichiarato Gere.

Pochi mesi dopo l’attore, ricevendo le chiavi della città di Firenze a Palazzo Vecchio, aveva invitato Salvini ad unirsi a lui nell’aiutare i volontari delle Ong a soccorrere i migranti: se il leader della Lega “vuole venire con me sarei contento: insieme possiamo nutrire quelle persone“.

