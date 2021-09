Benji e la dichiarazione d’amore in tv alla sua Bella: “La mia luce”

ROMA – Una pubblica dichiarazione d’amore in piena regola. Benjamin Mascolo, ex cantante del duo Benji&Fede, è stato ospite del programma ‘Da grande’ di Alessandro Cattelan su Rai 1 insieme alla fidanzata Bella Thorne, con la quale si è esibito sulle note di ‘Up in flames’, colonna sonora del loro film ‘Time is up’.

IL PRIMO FILM IN COPPIA

Al termine del romantico duetto, i due fidanzati sono stati intervistati dal presentatore e Benjamin ha definito Bella “la mia luce”. La coppia si è conosciuta nel 2019 e dopo pochi mesi di frequentazione è uscita allo scoperto. D’altronde, la 23enne cantante e attrice americana Bella Thorne è una vera star dei social network, con quasi 25 milioni di follower su Instagram. Il fidanzato 28enne la ‘insegue’ con circa 1,8 milioni di seguaci. I due sono protagonisti del film ‘Time is up’, che uscirà nelle sale italiane il 25, 26 e 27 ottobre.

NOZZE IN VISTA

A marzo 2021, Benjamin ha fatto la proposta di matrimonio alla sua Bella. La coppia ha annunciato che le nozze si terranno probabilmente nell’estate 2022, con una doppia cerimonia in Italia e negli Stati Uniti. Nel nostro Paese, la location scelta dovrebbe essere il Lago di Como, uno dei luoghi del cuore della coppia.