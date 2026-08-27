giovedì 27 Agosto 2026

Claudio Baglioni lascia Siae e affida la gestione dei diritti d’autore a Soundreef

L'accordo sarà operativo dall'1 gennaio 2027

Data pubblicazione: 27-8-2026 ore 21:00Ultimo aggiornamento: 27-8-2026 ore 21:00

ph. Alessandro Dobici

ROMA – Soundreef e Claudio Baglioni annunciano l’affidamento, a partire dal 2027, della raccolta e gestione dei diritti d’autore dell’artista, autore e compositore, Claudio Baglioni a Soundreef.

“Soundreef è onorata della fiducia accordataci da Claudio Baglioni, la cui opera appartiene alla storia della musica italiana e del nostro Paese – dichiara Davide d’Atri, Fondatore e CEO Soundreef – Questa scelta rappresenta per noi una responsabilità e un impegno: garantire tutela, trasparenza e valorizzazione, nel rispetto del passato e con uno sguardo attento al futuro. Accogliamo questo percorso con discrezione e gratitudine, consapevoli del valore umano e culturale che ci viene affidato. La musica guarda avanti: e con questo spirito che oggi inizia una nuova collaborazione con Soundreef e Claudio Baglioni. Con rispetto e fiducia”.

L’accordo tra Claudio Baglioni e la società fondata da Davide d’Atri, che segna il passaggio da SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) a Soundreef dell’Artista, autore e compositore, Claudio Baglioni sarà operativo dal 1° gennaio 2027. L’operazione è stata seguita, per gli aspetti legali, dall’Avvocato Giorgio Assumma per l’Artista e dall’Avvocato Guido Scorza per Soundreef.

“Ogni nuova tappa nasce dall’intenzione di dare ancora più valore al complesso delle mie opere e alla storia della mia carriera – dichiara Claudio Baglioni – guardando sempre avanti. Ringraziando SIAE per il buon cammino condiviso in tanti anni, oggi proseguo la mia strada, iniziando con fiducia questo percorso collaborativo con Soundreef, nel segno di un ulteriore sviluppo del mio repertorio e la realizzazione dei progetti futuri”.

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