VIDEO| Giorgia Meloni in un videomessaggio a “La Piazza”: “Il nostro obiettivo è un’Italia più forte e coesa”

ROMA – Rendere l’Italia più forte, competitiva e coesa attraverso l’elaborazione di idee e il dibattito aperto. È questo il cuore del messaggio inviato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la nona edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica ed economica che riunisce rappresentanti delle istituzioni, del giornalismo e della società civile in corso a Ceglie Messapica (Brindisi).

Nel suo intervento, la premier ha sottolineato il ruolo cruciale che spazi di dibattito come quello del forum svolgono per il Paese: “Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l’Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo. E in questo, chiaramente, una ‘piazza’ come quella che voi mettete insieme in questi giorni fa la differenza sul piano dell’elaborazione, sul piano del confronto, sul piano della democrazia”.

“Vi trovate nel cuore della Puglia, terra fiera, orgogliosa, molto legata alla sua identità- ha aggiunto la presidente-. In questi giorni al centro della scena internazionale, anche grazie ai Giochi del Mediterraneo che si stanno svolgendo a Taranto. Una straordinaria opportunità per il Sud e per l’Italia intera, oltre che l’ennesima occasione per la nostra Nazione di dimostrare quanto sia capace di organizzare al meglio grandi eventi di respiro globale”.

Parlando di Sud, la premier ha sottolineato: “E mi fa piacere che lo sviluppo del Mezzogiorno sia uno dei temi principali che avete scelto per questa edizione. Il Governo vuole fare, farà tesoro degli spunti che emergeranno nel corso di questa tre giorni perché, per noi, restituire centralità al Sud rappresenta una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose”.

Tra queste nomina la “ZES Unica, che ha generato finora un giro d’affari da 60 miliardi di euro nel Mezzogiorno, che ha contribuito a far crescere questi territori più della media nazionale. Una strategia di sviluppo che si poggia su alcuni meccanismi particolarmente concreti ed efficaci, come quelli connessi alle semplificazioni e che intendiamo estendere ora a tutto il territorio nazionale. È un dossier che stiamo seguendo con grande attenzione, perché è sotto gli occhi di tutti quale sia l’impatto che la ZES Unica sta avendo sulla crescita e sull’occupazione e vogliamo amplificarne i benefici“.