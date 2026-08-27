Trump: “Ho parlato con Putin, la Russia non attaccherà la Nato”. Poi cambia il nome del Lago Ontario in Lago America

ROMA – Putin “non attaccherà i Paesi della Nato”. Lo ha assicurato Donald Trump parlando con i giornalisti nello Studio Ovale degli ultimi sviluppi internazonali. Un concetto che aveva ribadito qualche ora prima anche in un’intervista rilasciata ad Axios.

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Raggiunto telefonicamente, il presidente Usa ha smentito che la visita del direttore della Cia John Ratcliffe a Mosca avesse lo scopo di avvertire la Russia di non attaccare i Paesi dell’Organizzazione Intergovernativa. Il tycoon ha definito il viaggio “un normale impegno di lavoro”. Poi ha sottolineato: “Ratcliffe incontra la sua controparte russa una volta ogni sei mesi o una volta all’anno. Hanno un ottimo rapporto. Non c’è stato alcun messaggio e non c’era nulla di insolito”.

TRUMP CAMBIA IL NOME DEL LAGO ONTARIO

Nel corso dell’incontro allo Studio Ovale, Trump ha, inoltre, firmato un ordine esecutivo che rinomina il Lago Ontario – posizionato tra Stati Uniti e Canada – in Lago America. Una decisione che si inserisce nel contesto della guerra commerciale contro il Canada.

🚨 BREAKING: @POTUS signs an Executive Order renaming Lake Ontario as Lake America.



Here is the text of the Order:



By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered:



Section 1. Purpose and Policy.… pic.twitter.com/ggfLXiD0g7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

A tal proposito, ha aggiunto; “I funzionari canadesi ci hanno trattato molto male. Sono persone sgradevoli… Spesso le persone mi chiedono: ‘Chi è il peggiore con cui trattare nei commerci?’ E io dico: ‘È facile — il Canada’. Si sentono autorizzati, e noi non possiamo tollerarlo”.

.@POTUS: "The Canadian officials have treated us very badly. They're nasty people… People oftentimes they'll ask me, 'Who's the worst to deal with on trade?' And I say, 'That's easy — Canada.' They feel entitled, and we can't have that." https://t.co/Cj01PCOkSm pic.twitter.com/KEqWK3mjyp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

Poi, riferendosi al Golfo del Messico trasformato in Golfo d’America, Trump ha scherzato: “Abbiamo un Golfo e abbiamo un Lago, ora tutto ciò che ci serve è un oceano. Forse dovremo cambiare il nome dell’Atlantico e/o del Pacifico. Forse li cambieremo entrambi”.