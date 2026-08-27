Champions League, il sorteggio: ecco le sfide delle italiane

ROMA – Saranno Real Madrid e Liverpool le avversarie più blasonate dell’Inter nella prima fase della Champions League. Il sorteggio ha infatti scelto le prime 8 sfide di tutte le partecipanti, che stabiliranno poi la classifica del girone unico a 36 per individuare le qualificate ai turni successi. Oltre al Real e ai Reds, i nerazzurri se la vedranno con Bruges, Borussia Dortmund, Shakthar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava.

Sempre il Real Madrid e poi il Psg invece tra le squadre che affronterà la Roma, che ha poi pescato anche Sporting Lisbona, Manchester United, Lilla, Fenerbahce, ancora lo Slovan Bratislava e infine l’Aek Atene.

Il Napoli è atteso invece da Manchester City e Arsenal, oltre che dai norvegesi del Viking, gli azeri del Sabah, ancora il Bruges, Porto, Bodo Glimt e Villarreal.

Infine, il Como che al suo debutto troverà ancora il Psg, poi Barcellona e Manchester United oltre a Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord, nuovamente l’Aek Atene e il Lens.

Le prime otto classificate del girone si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le sedici squadre che si classificano dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi con gare di andata e ritorno per un posto negli ottavi. Poi avanti così fino alla finale del 5 giugno allo stadio Metropolitano di Madrid.

Il calendario delle partite si conoscerà sabato.