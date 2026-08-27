giovedì 27 Agosto 2026

VIDEO| Alessandra Mussolini è la nuova opinionista di Uomini e Donne

Affiancherà Gianni Sperti e Tina Cipollari. L'annuncio è arrivato con un video pubblicato sui canali social del programma di Canale 5

Data pubblicazione: 27-8-2026 ore 19:07Ultimo aggiornamento: 27-8-2026 ore 19:07

ROMA – Aria di novità in casa Uomini e Donne. Alessandra Mussolini entra nel cast come nuova opinionista. Affiancherà Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’annuncio è arrivato con un video pubblicato sui canali social del programma di Canale 5: una breve anticipazione del primo ingresso in studio dell’ultima vincitrice del Grande Fratello Vip. Ad introdurla la stessa Maria De Filippi che la presenta con alcuni indizi prima di rivelare la sua identità. Poi mostra foto di parti del corpo: il gomito, il mignolo, il collo e il ginocchio.  Svelato l’enigma con uno scatto della new entry, Mussolini scende le scale ballando e raggiunge Sperti e Cipollari. “Sei pronta?”, le chiede la conduttrice. “Prontissima”, risponde.

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