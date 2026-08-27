giovedì 27 Agosto 2026

Caso difterite a Palermo, l’ISS conferma: positivo anche il cugino della bimba deceduta

"Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato", si legge nella nota dell'Istituto Superiore di Sanità che rivela i risultati delle indagini molecolari condotte sul tampone faringeo del piccolo

Data pubblicazione: 27-8-2026 ore 18:31Ultimo aggiornamento: 27-8-2026 ore 18:32

PALERMO – L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha reso noti i risultati delle indagini molecolari condotte sul tampone faringeo del cugino della bambina di quattro anni tragicamente deceduta a Palermo per difterite: il piccolo è risultato positivo al batterio.

“Le indagini molecolari condotte sul ceppo batterico isolato da tampone faringeo del paziente affetto da sospetta difterite respiratoria, cugino della bimba di quattro anni deceduta per la malattia, hanno confermato l’identificazione della specie C. diphtheriae e la presenza del gene della tossina difterica“, si legge nella nota dell’ISS.

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“Dai referti del laboratorio dell’ospedale di provenienza gli isolati dei due pazienti (bambina deceduta e cugino) presentano lo stesso profilo di antibiotico-resistenza, mentre il sequenziamento completo è ancora in corso. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi”.

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