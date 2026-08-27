Campi Flegrei, 1500 gli interventi dei vigili del fuoco: sono 3.957 gli sfollati

NAPOLI – Si è svolta stamattina, nel Palazzo di Governo di Napoli, una riunione convocata dal prefetto Michele di Bari per l’aggiornamento sugli sviluppi delle attività di protezione civile connesse alla scossa del 31 luglio scorso nell’area flegrea. Hanno partecipato, tra gli altri, la vicesindaca di Pozzuoli, Maria Magliulo, la direttrice dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv, Lucia Pappalardo, e i referenti della Città metropolitana, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.

Pappalardo, fa sapere la prefettura, ha riferito che in questo momento la sismicità continua, ma si mantiene su livelli più modesti rispetto al periodo dello sciame di fine luglio. I parametri di sollevamento del suolo e di degassamento continuano con lo stesso range.

I vigili del fuoco sono attualmente operativi sul territorio con 19 squadre che effettuano percorsi itineranti per rispondere ad eventuali richieste di verifica statica delle abitazioni da parte dei cittadini. Gli interventi già eseguiti sono 1.500, di cui 823 per verifiche statiche, e sono stati dichiarati inagibili 217 edifici per 1.101 unità abitative. Continua anche l’attività di supporto alla cittadinanza per il recupero in sicurezza delle masserizie dalle abitazioni sgomberate.

La vicesindaca di Pozzuoli ha riferito che le ordinanze di sgombero/interdizione adottate sono, ad oggi, 480 e le ordinanze di revoca, dopo le verifiche di II livello, 13. Allo stato risultano sgomberati 1.615 nuclei familiari, per un totale di 3.957 persone: 3.900 hanno trovato autonoma sistemazione, 118 sono ospitate in strutture alberghiere, 50 sono state accolte al Palatrincone e 111 persone sono rientrate nei propri alloggi, per un totale di 40 nuclei familiari.

Il Comune procede nell’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione (Cas) e ad oggi, su 1.288 richieste, sono stati effettuati 962 pagamenti in favore di altrettanti nuclei familiari. Sono stati effettuati, inoltre, 112 interventi su segnalazione di perdite dalle condotte idriche, tutte risolte ed è in corso un intervento relativo a una ulteriore segnalazione.

FICO: DOBBIAMO LAVORARE SULL’ABBATTIMENTO DEL RISCHIO

“Noi dobbiamo lavorare sull’abbattimento del rischio che significa riuscire nella ristrutturazione generale antisismica di tutti gli edifici pubblici e privati dei Campi Flegrei. Quindi ci vuole uno stanziamento importante. Quello che oggi dobbiamo fare è riuscire ad avere dei contributi forfettari per i danni lievi, in modo da far rientrare velocemente le persone in casa. E facendo questa tipologia di operazioni, lavorando con il decreto e gli emendamenti al decreto che stiamo preparando insieme – già abbiamo avuto un confronto con il ministro Musumeci, il 31 lo avremo con il ministro Piantedosi – io spero che possiamo fare degli avanzamenti importanti e abbattere in questo senso l’emergenza abitativa, che è l’emergenza più grande che noi abbiamo oggi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine della seduta monotematica sui Campi Flegrei del Consiglio regionale della Campania.

“Noi – ha aggiunto – dobbiamo lavorare sul decreto, perché gli emendamenti dentro al decreto possono aiutare a fare degli avanzamenti veramente importanti che da solo lo stato di emergenza non garantirebbe. Lo stato di emergenza senza gli emendamenti nel decreto non avrebbe senso, quindi dobbiamo iniziare a lavorare sul decreto, sulla legge speciale e poi, come ho detto, noi siamo aperti a tutto, ma deve esserci un combinato disposto giusto tra tutte le normative che possono portare vere velocizzazioni”.

“Oggi io registro da parte di tutti il fatto – ha concluso – che la legge speciale è necessaria, essenziale per accompagnare i Campi Flegrei in una vita che chiaramente prevede anche il bradisismo. Ma noi oggi possiamo riuscire a far vivere le persone nei Campi Flegrei con un abbattimento del rischio tramite le strutturazioni dal punto di vista sismico degli immobili e questo una legge speciale lo può fare bene”.