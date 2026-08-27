Rientra in Italia la salma di Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 morto a Washington

ROMA – Un mese dopo la sua scomparsa a soli 50 anni, rientra in Italia la salma di Daniele Compatangelo, corrispondente negli Usa di La7 che qualche mese fa aveva intervistato telefonicamente Donald Trump, lanciando lo scoop del selfie “implorato” da Giorgia Meloni al presidente. Il giornalista, come scritto dalla madre Renata Freccero su Facebook, arriverà a Fiumicino alle 8.15 del 2 settembre. L’indomani, a Roma, si terrà il funerale presso la Chiesa degli Artisti. Sarà l’ultima tappa prima di tornare tra le montagne torinesi, a Sauze di Cesana, dove verrà sepolto – nel cimitero di San Restituto – il 5 settembre.

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“In questi giorni ho trovato in un cassetto due disegni del 1982. Mi sono sembrati la sua adesione a farlo riposare fra le sue montagne“, ha scritto Freccero su Facebook condividendo alcuni schizzi di Daniele bambino che sulla carta aveva impresso la maestosità della natura che tra qualche giorno lo riaccoglierà. Il giornalista era nato a Savona il 15 novembre 1975.

Foto dal profilo Facebook della madre Renata Freccero

I DUBBI DELLA MADRE DI COMPATANGELO

Dalle pagine del Secolo XIX, la donna – ex professoressa – ha espresso i suoi dubbi sul decesso del figlio, si è parlato di un malore nel suo appartamento di Arlington. “Il letto di camera sua era rotto, il materasso appoggiato al muro, sul suo corpo non c’erano segni di percosse. A parte questo non so nulla sulla morte di mio figlio“, ha spiegato Freccero che nell’ultimo mese – oltre al lutto- ha dovuto affrontare l’attesa di una data certa per il rimpatrio e delucidazioni sulle cause ufficiali di morte.

“Dal 20 luglio, giorno del decesso, Daniele è in una cella frigorifera dell’Istituto di Medicina legale di Washington, e ogni nostro tentativo di avere informazioni certe si è scontrato con un muro di silenzio. L’Ambasciata italiana, fino ad oggi, non ha ricevuto informazioni, ad eccezione del documento del decesso, in quanto Daniele Compatangelo è cittadino americano da circa quindici anni”, ha aggiunto la donna. In questo periodo di accertamenti, “Forse le autorità Usa hanno dei dubbi, pensano sia stato avvelenato, considerata la sua posizione di vicinanza con Trump e con Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti- ha proseguito Renata-. Intorno a Daniele c’era molta invidia, tanti erano gelosi del suo contatto diretto con il presidente: aveva il suo numero di cellulare, è una cosa rara per i giornalisti anche americani”.

Daniele “Era stressato, questo sicuro, sia dai problemi del fuso orario, sia dalle tensioni internazionali e dall’imprevedibilità di Trump. Vivere negli Stati Uniti, con la posizione di autorevolezza che si era riuscito a creare lui con le sue forze, non era stata una cosa semplice. Ogni giorno cercava le notizie fresche da comunicare, viveva fra la Casa Bianca, il Congresso e talvolta il Pentagono, a volte queste notizie le trasmetteva subito, altre volte erano lasciate in stand by per qualche giorno, e di questo si lamentava per la fatica che aveva fatto per apprenderle in anticipo. Ma, a parte questo, stava bene, non ha mai avuto problemi di salute, e curava la sua alimentazione”. Compatangelo, oltre a lavorare per La 7 e Tv 2000, era anche presidente della White House Foreign Correspondents Association.

“Se è morto d’infarto, come è stato detto subito, non sarà difficile accertarlo. Ho finalmente un appuntamento con il medico legale nelle prossime ore e prego di uscire da questo incubo”, ha concluso Freccero.

PD: GOVERNO GARANTISCA PIENA ASSISTENZA A FAMIGLIA COMPATANGELO

“Il giornalista Daniele Compatangelo, cinquantenne, da anni corrispondente dagli Stati Uniti per diverse testate italiane tra cui La7 e TV2000 e presidente della White House Foreign Correspondents Association, è deceduto il 20 luglio scorso nella sua abitazione di Arlington, in Virginia. Sua madre Renata Freccero, ha appreso la notizia inizialmente attraverso il messaggio di un amico del figlio. A oltre un mese di distanza, la famiglia non ha ancora ricevuto una ricostruzione ufficiale dell’accaduto né gli esiti degli accertamenti medico-legali e investigativi. È inaccettabile”. Lo dichiarano i deputati dem Debora Serracchiani, responsabile nazionale Giustizia, Peppe Provenzano, responsabile nazionale Esteri, Laura Boldrini, presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, Enzo Amendola capogruppo in commissione Esteri e Fabio Porta, annunciando la presentazione di un’interrogazione a risposta scritta al ministro degli Affari Esteri in merito alla vicenda.

“Secondo quanto riferito dalla madre – aggiungono i deputati Pd – un investigatore le avrebbe comunicato di aver trovato il letto della camera rotto e il materasso appoggiato al muro, pur precisando che sul corpo non sarebbero stati rilevati segni di percosse. Sono circostanze che richiedono risposte ufficiali e verificabili, non notizie frammentarie filtrate attraverso la stampa. La salma è rimasta oltre un mese a disposizione delle autorità statunitensi, con conseguente protrarsi delle procedure di rimpatrio, autorizzato solo il 26 agosto e previsto per il 2 settembre”.

“Con la nostra interrogazione – concludono – chiediamo al ministro Tajani di chiarire quali iniziative siano state assunte dall’Ambasciata d’Italia a Washington e dalla struttura consolare per assistere la famiglia e acquisire informazioni ufficiali sulle cause e le circostanze del decesso. Chiediamo inoltre di sapere se risulti confermata la cittadinanza italiana di Compatangelo al momento del decesso, avendo egli acquisito anche quella statunitense circa quindici anni fa, e quali eventuali limiti al riconoscimento della protezione consolare ne siano derivati. La famiglia ha il diritto di ricevere gli esiti di tutti gli accertamenti investigativi, autoptici e tossicologici e ogni documentazione utile a ottenere una ricostruzione completa di quanto accaduto. Il governo si attivi senza ulteriori ritardi”.

Foto dal profilo Facebook della madre Renata Freccero