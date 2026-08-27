giovedì 27 Agosto 2026

Monica Guerritore concorrente a Ballando con le stelle: l’attrice in un video un mese dopo aver annunciato la fine della chemio

"Allora ci diamo l'appuntamento?", dice la 68enne nella clip pubblicata sui social. Tra le novità dell'edizione di quest'anno l'addio alla giuria di Fabio Canino

Data pubblicazione: 27-8-2026 ore 16:03Ultimo aggiornamento: 27-8-2026 ore 16:03

ROMA – Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato sui social con un video in cui la stessa attrice rivela la novità. “Allora ci diamo l’appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le stelle e tu?”, dice la 68enne che ufficializza la sua presenza nel programma un mese dopo aver annunciato la fine della chemio.

In un precedente video, infatti, l’attrice ha condiviso con i fan il percorso di malattia affrontato negli scorsi mesi, dopo la scoperta di un valore fuori dalla norma. I trattamenti, la paura e la fine dell’incubo.

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IL CAST E L’ADDIO DI FABIO CANINO ALLA GIURIA

Guerritore si aggiunge al cast di “ballerini” già annunciati: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Nelle ultime ore, non si è parlato però solo di new entry. Fabio Canino, con un post social, ha annunciato l’addio al programma dopo 17 anni al tavolo dei giudici.

“Era nell’aria. Per la verità è un anno che ci penso….lascio la giuria del mio amato Ballando con le stelle. Beh dopo 17 anni di onorato servizio ci sta. Ma è sempre una parte di me quindi non è stato facile anche se ogni esperienza, anche se bellissima prima o poi deve terminare. In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi con i concorrenti e non deoconcorrenti. Alcuni eventi quest’estate mi hanno convinto che era giunto il momento”, ha spiegato Canino.

“Dovevo cambiare, fare altre scelte, o perlomeno provarci – ha aggiunto-. Per carità, niente di drammatico! Nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria. Grazie a tutto il pubblico (anche a quello che non condivideva le mie scelte…) che per anni mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato, odiato. Ci siamo comunque divertiti, no?”.

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