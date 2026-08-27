Monica Guerritore concorrente a Ballando con le stelle: l’attrice in un video un mese dopo aver annunciato la fine della chemio

ROMA – Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale di Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato sui social con un video in cui la stessa attrice rivela la novità. “Allora ci diamo l’appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le stelle e tu?”, dice la 68enne che ufficializza la sua presenza nel programma un mese dopo aver annunciato la fine della chemio.

In un precedente video, infatti, l’attrice ha condiviso con i fan il percorso di malattia affrontato negli scorsi mesi, dopo la scoperta di un valore fuori dalla norma. I trattamenti, la paura e la fine dell’incubo.

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IL CAST E L’ADDIO DI FABIO CANINO ALLA GIURIA

Guerritore si aggiunge al cast di “ballerini” già annunciati: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Nelle ultime ore, non si è parlato però solo di new entry. Fabio Canino, con un post social, ha annunciato l’addio al programma dopo 17 anni al tavolo dei giudici.

“Era nell’aria. Per la verità è un anno che ci penso….lascio la giuria del mio amato Ballando con le stelle. Beh dopo 17 anni di onorato servizio ci sta. Ma è sempre una parte di me quindi non è stato facile anche se ogni esperienza, anche se bellissima prima o poi deve terminare. In quella giuria ho cercato sempre di stare un passo indietro senza fare il fenomeno, cercando di divertirmi con i concorrenti e non deoconcorrenti. Alcuni eventi quest’estate mi hanno convinto che era giunto il momento”, ha spiegato Canino.

“Dovevo cambiare, fare altre scelte, o perlomeno provarci – ha aggiunto-. Per carità, niente di drammatico! Nessuno si strapperà i capelli per la mia uscita dalla giuria. Grazie a tutto il pubblico (anche a quello che non condivideva le mie scelte…) che per anni mi ha seguito, criticato, commentato, incitato, incensato, offeso, amato, odiato. Ci siamo comunque divertiti, no?”.