Il toccante incontro dopo l’attesa, Benedetta Rossi presenta le figlie adottive: “Ci sono corse incontro gridando mamma e papà”

ROMA – Una lunga attesa, poi il toccante incontro. Bendetta Rossi e il marito Marco Gentili presentano sui social le figlie adottive: Natacha e Sharlyn, due sorelle di 10 e 9 anni originarie della Costa Rica. “Sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere”, scrive la food blogger nota per il brand “Fatto in casa da Benedetta”. Più di un mese fa, con una foto scattata in aeroporto, la coppia aveva annunciato di essere in procinto di partire per “il viaggio più importante della nostra vita”. Ora i due sono arrivati a destinazione e, completato l’iter di adozione, con gioia, fanno sapere: “Siamo ufficialmente una famiglia”.

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Al centro del post, ci sono le mani della coppia e quelle delle bambine che si stringono. Un’immagine che dice più di mille parole. “Non esistono parole per descrivere l’emozione del prima incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette”, sottolinea infatti Benedetta che racconta ai suoi followers proprio il momento in cui ha conosciuto Natacha e Sharlyn,

IL PRIMO INCONTRO

“Il 13 Luglio alle otto del mattino, siamo andati nell’istituto dove vivevano e dove sono cresciute. Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po’ di paura, ma è successa una piccola magia…si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando ‘mamma e papà!‘”, ricorda la 53enne.

“La lunga attesa e tutte le paure sono svanite in un secondo. Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre“, aggiunge Rossi.

“In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi”, racconta ancora Benedetta.

“LA NOSTRA FAMIGLIA ADESSO È COME UN PICCOLO SEME CHE È APPENA GERMOGLIATO”

A breve i quattro torneranno in Italia: “La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno. Tra poco torneremo a casa e non vediamo l’ora, anche perché ci manca da morire il nostro piccolo Cloud!”. Bendetta conclude ringraziando il suo pubblico: “A tutti voi va un grazie speciale per la marea di pensieri positivi che ci avete inviato da lontano, per il rispetto e l’affetto immenso con cui avete compreso e protetto questo momento per noi così importante”. E gli auguri sono tantissimi anche nel post appena pubblicato, tra questi quelli di Antonella Clerici che scrive: “Che emozione! Che lacrime”.

Foto dai profili social di Benedetta Rossi