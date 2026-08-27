A Napoli hanno sequestrato del “frozen hashish”, droga potentissima che costa 80 euro al grammo

ROMA – Sequestrato per la prima volta nel napoletano il frozen hashish, ad altissimo contenuto di Thc.

Questa droga ad alta potenza viene venduta a un prezzo che può raggiungere anche gli 80 euro al grammo. Il sequestro è stato effettuato dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio condotta a Melito di Napoli.

In particolare, in via dei Gerani, i militari hanno fermato una Smart con due persone a bordo, un 25enne già noto alle forze dell’ordine e un 24enne incensurato. L’ipotesi è che il primo abbia spacciato droga al secondo: il 25enne, infatti, aveva con sé circa 290 euro in banconote di diverso taglio e nel vano portaoggetti dell’auto, in un doppio fondo, 11 bustine di marijuana, per complessivi 75 grammi, e nove bustine di hashish, da 62 grammi. In casa del giovane sono state recuperate altre sette bustine di marijuana, dal peso di 34 grammi, e otto bustine di hashish da 40 grammi complessivi, oltre a sette bustine di frozen hashish, per un peso complessivo di 45 grammi. Si tratta di un quantitativo che, considerando il valore indicato per questo tipo di sostanza sul mercato illecito, può valere diverse migliaia di euro.

Nell’abitazione e nell’auto sono stati sequestrati telefoni cellulari, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il 25enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre le indagini proseguono. Per i carabinieri questa operazione risulta essere particolarmente rilevante: 24 ore prima, a Pozzuoli, sempre nel napoletano, era stata intercettata una nuova variante di stupefacente, il white hash.

Il frozen hashish, spiegano i militari, “è una resina ottenuta attraverso lavorazioni a freddo che consentono di preservare e concentrare le ghiandole resinose della cannabis. Il risultato è un prodotto particolarmente pregiato sul mercato illegale, ma soprattutto caratterizzato da un elevatissimo contenuto di Thc”.

Nei mesi scorsi una partita di frozen era stata sequestrata a Trento. In quel caso era stato accertato come la particolare lavorazione producesse una resina ad alto contenuto di Thc, arrivando a indicare un valore sul mercato illecito di circa 80 euro al grammo.