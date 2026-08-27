Non c’è solo il caro carburanti, in autunno arriveranno bollette roventi

ROMA – Oltre al caro carburante presto gli italiani dovranno fare i conti con il caro energia; secondo l’analisi di Facile.it, tra settembre e dicembre le bollette potrebbero aumentare di quasi il 40% in più rispetto allo scorso anno. Una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, quindi, nei prossimi 4 mesi spenderà tra luce e gas 982 euro, vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno.

Il prorogarsi della situazione di conflitto potrebbe tradursi in un autunno e un inverno ‘bollenti’ dal punto di vista delle bollette. Oggi i forward sui prezzi dell’energia elaborati da Eex ed analizzati da Facile.it prevedono per i prossimi 4 mesi un Pun (prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica) in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre il Psv (indice di riferimento per il costo del gas) è in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025.

Se i valori saranno confermati, quindi, considerando tutte le componenti che gravano in bolletta, tra settembre e dicembre 2026 una famiglia tipo con contratto di fornitura indicizzato nel mercato libero spenderà per l’energia elettrica 273 euro (+27% rispetto allo scorso anno), mentre per il gas la bolletta arriverà a 709 euro, in aumento del 43% su base annua.

“Questo è il momento giusto per valutare la propria offerta in vista dell’autunno e dell’inverno e confrontarla con le altre presenti sul mercato- spiegano gli esperti di Facile.it- Passare ad una tariffa fissa, ad esempio, potrebbe essere una soluzione per mettersi al riparo dai possibili futuri aumenti, ma il consiglio è di farlo al più presto, prima che i prezzi, anche quelli bloccati, inizino a crescere”.