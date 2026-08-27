ROMA – 17,1 miliardi di dollari è la cifra (mostruosa, per i comuni mortali) che Meta pagherà in sanzioni dopo essersi accordata con 47 stati americani e il Distretto di Columbia che avevano portato la società in tribunale accusandola di aver messo in pericolo i bambini con piattaforme di social media che creano dipendenza. Ecco: quei 17 miliardi di dollari, per Meta, sono spiccioli.



Meta – spiega il New York Times – pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari. E poi potrebbe doverne versare altri 5,1 miliardi se Snap, proprietaria di Snapchat, TikTok e YouTube, raggiungesse un accordo con gli stati e accettasse ulteriori sanzioni finanziarie e modifiche al prodotto. Però queste cifre vanno parametrate al gigante di cui si parla.



L’intero valore azionario di Meta ammonta a 1.450 miliardi di dollari. La sanzione di 17,1 miliardi di dollari rappresenta circa l’1%.



I primi quattro stati che hanno intentato causa contro Meta avevano inizialmente richiesto sanzioni per circa 200 miliardi di dollari. Nell’ultimo trimestre, Meta ha registrato un fatturato di 60,8 miliardi di dollari. L’anno scorso, l’azienda aveva riportato un fatturato totale di 200,97 miliardi di dollari. Meta ha registrato un utile di 18,3 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre. Per l’intero anno scorso, l’utile è stato di 60,46 miliardi di dollari.

Meta ha dichiarato di aver speso solo nel secondo trimestre di quest’anno circa 2 miliardi di dollari per gestire le controversie legali.