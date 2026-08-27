giovedì 27 Agosto 2026

17 miliardi di dollari, per Meta, sono spiccioli

Le sanzioni che pagherà dopo il maxi-accordo per la causa sui suoi social accusati di portare dipendenza nei bambini equivalgono a meno degli utili dell'ultimo trimestre

Data pubblicazione: 27-8-2026 ore 9:34Ultimo aggiornamento: 27-8-2026 ore 9:35

ROMA – 17,1 miliardi di dollari è la cifra (mostruosa, per i comuni mortali) che Meta pagherà in sanzioni dopo essersi accordata con 47 stati americani e il Distretto di Columbia che avevano portato la società in tribunale accusandola di aver messo in pericolo i bambini con piattaforme di social media che creano dipendenza. Ecco: quei 17 miliardi di dollari, per Meta, sono spiccioli.

Meta – spiega il New York Times – pagherà inizialmente circa 12 miliardi di dollari. E poi potrebbe doverne versare altri 5,1 miliardi se Snap, proprietaria di Snapchat, TikTok e YouTube, raggiungesse un accordo con gli stati e accettasse ulteriori sanzioni finanziarie e modifiche al prodotto. Però queste cifre vanno parametrate al gigante di cui si parla.

L’intero valore azionario di Meta ammonta a 1.450 miliardi di dollari. La sanzione di 17,1 miliardi di dollari rappresenta circa l’1%.

I primi quattro stati che hanno intentato causa contro Meta avevano inizialmente richiesto sanzioni per circa 200 miliardi di dollari. Nell’ultimo trimestre, Meta ha registrato un fatturato di 60,8 miliardi di dollari. L’anno scorso, l’azienda aveva riportato un fatturato totale di 200,97 miliardi di dollari. Meta ha registrato un utile di 18,3 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre. Per l’intero anno scorso, l’utile è stato di 60,46 miliardi di dollari.

Meta ha dichiarato di aver speso solo nel secondo trimestre di quest’anno circa 2 miliardi di dollari per gestire le controversie legali.

Leggi anche

Addio al ‘signore del vino’: si è spento a Firenze Vittorio Frescobaldi. Il cordoglio di Lollobrigida e Giani

di Redazione

Meta pagherà 17 miliardi di dollari per non fallire: l’accordo che (forse) cambierà i social

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia