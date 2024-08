VIDEO | La corsa delle mini tartarughe verso il mare diventa virale: sono nate in Liguria

Sotto gli occhi di bagnanti e residenti, all'alba sulla spiaggia di Laigueglia, in provincia di Savona, si sono schiuse 43 uova di tartaruga Caretta Caretta: una gabbia sulal spiaggia le aveva protette

GENOVA – Spettacolare schiusa di 43 piccoli esemplari di tartaruga caretta caretta, stamattina ancor prima dell’alba, sulla spiaggia di Laigueglia, in provincia di Savona. Le tartarughe si sono dirette subito verso il mare, facendo il loro primo ingresso in acqua senza problemi. Il video sta facendo il giro del web e piace a tutti.

A monitorare il buon andamento della schiusa erano presenti i biologi dell’Acquario di Genova, di Arpal, dell’associazione Delfini del ponente e alcuni volontari. Il monitoraggio continuerà anche nelle prossime ore per la fuoriuscita di eventuali altri piccoli esemplari di caretta caretta. Sono altri quattro i nidi presenti sul litorale ligure di ponente: la prossima schiusa è attesa ad Arma di Taggia.

“Emozionante lo spettacolo a cui turisti e laiguegliesi hanno assistito questa mattina all’alba alla schiusa delle uova delle tartarughe- commenta il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi- ringraziamo i biologi e il titolare dei bagni Diana, Mimmo Giraldi, che da giugno hanno monitorato la spiaggia allestendo una gabbia per tutelare le uova. Laigueglia è la prima località balneare della Riviera di Ponente ad aver vissuto un evento che resterà indelebile nel cuore di moltissime persone che questa mattina all’alba erano sulla spiaggia per assistere a questo spettacolo della natura”.