Le previsioni meteo di martedì 27 agosto

Qualche temporale (in Piemonte, Lombardia e Sicilia), nuvolosità e temperatura minime stazionarie o lievemente in calo: le previsioni meteo di oggi

Nord

Rovesci o temporali nella notte sulle zone pianeggianti, localmente intensi su quelle di Piemonte e Lombardia, ma con fenomeni in graduale e generale assorbimento nel corso della mattinata con cielo prevalentemente sereno o velato; molte nubi su Alpi, preAlpi e zone appenniniche con piogge e locali temporali diurni, in miglioramento serale, salvo persistenze sulle aree tra Piemonte e Lombardia settentrionali.

Centro

Rapido aumento della copertura su Sardegna centrorientale, zone appenniniche e adiacenti aree interne peninsulari con associati rovesci e temporali dal tardo mattino e in estensione nel pomeriggio verso le restanti zone peninsulari, con fenomenologia anche di forte intensità su Toscana ed Umbria. Migliora ovunque dalla sera con cielo sereno o caratterizzato da estesa ma innocua copertura alta e sottile. Cielo sereno o velato sul resto dell’isola.

Sud

Sereno o poco nuvoloso fino la tarda mattina e dalla sera, mentre durante le ore centrali frequenti temporali interesseranno le aree appenniniche e le zone interne della Sicilia, anche con rischio di precipitazioni localmente intense su quest’ultima.

Temperature

Minime in calo su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia centromeridionale, Basilicata e Calabria ionica; in lieve rialzo sulla Toscana; stazionarie sul resto del paese; massime in leggero aumento su rilievi lombardi ed altoatesini; in tenue diminuzione su basso Piemonte, Liguria centrorientale, Appennino emiliano-romagnolo e adiacente fascia pedemontana, più decisa al centro-sud peninsulare, Sardegna centrorientale e Sicilia centromeridionale; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti

Generalmente deboli orientali sulla pianura padana centrorientale e coste nord adriatiche; deboli dai quadranti settentrionali sul resto del paese, salvo decisi rinforzi fino la tarda mattina sulla Liguria e con forti raffiche durante i temporali.

