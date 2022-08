Report del Consiglio Grande e Generale di San Marino del 26 agosto – pomeriggio

REPUBBLICA DI SAN MARINO – Nella seduta del pomeriggio prosegue e si conclude il dibattito in Comma comunicazioni, in cui si torna ad affrontare i temi dell’approvvigionamento energetico, della riunificazione dell’area socialista e di Amazon. Seguono una serie di nomine e sostituzioni, per arrivare

velocemente alla ratifica dei decreti legge e dei decreti delegati, tra cui il Decreto Delegato n.106

che proroga al 5 ottobre la riduzione delle aliquote dell’imposta speciale sulle importazioni di

carburante. La seduta si conclude con la presentazione del Progetto di legge in prima lettura,

presentato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, che proroga al 30 novembre 2022 i termini

per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria. I lavori

consiliari riprenderanno lunedì pomeriggio dal comma 13, l’esame in seconda lettura del Progetto

di legge “Regolamentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza”.

Di seguito un estratto della prima parte degli interventi del pomeriggio al Comma comunicazioni.

Comma n.1. Comunicazioni

Marco Nicolini, Rete

La guerra rischia di far precipitare in una crisi energetica senza precedenti. Come abbiamo visto nel

pieno della pandemia, dopo quanto avvenuto per l’approvvigionamento dei vaccini Pfizer con Italia

ed Europa che ci hanno chiuso le porte, non è detto che noi, come San Marino, rientriamo nel piano

di approvvigionamento del gas del continente a cui apparteniamo geograficamente e non

politicamente. San Marino, poco prima dello scoppio dell’invasione russa dell’Ucraina, aveva

messo in atto una strategia e per volere del presidente Aass- bersaglio preferito di Alleanza

popolare- si è sottoscritto un accordo con Enel che, grazie a uno strumento finanziario, ha fissato il

prezzo del prestito del gas a circa 44 euro. Significa che, mentre altri Paesi pagano il gas intorno a

300 euro, la Repubblica di San Marino oggi lo paga 7 volte meno. E’ un risultato straordinario

raggiunto anche grazie a Gianfranco Vento, l’Ad di Cassa di Risparmio, che ha offerto fattiva

collaborazione e ha messo fine all’ostruzionismo di zelanti funzionari. Ora la politica deve

adoperarsi perché la fetta di energia per San Mairno seguiti ad arrivare con continuità e serve un

intervento coordinato delle varie Segreterie.

Matteo Rossi, Npr

E’ un comma comunicazione anomalo, si sono toccati temi più politici, talvolta togliendosi qualche

sassolino dalla scarpe e mi inserisco in questo dibattito sulla proposta di aggregazione socialista che

il mio partito, insieme a diversi partiti dell’area, sta portando avanti. Se non altro per organizzare

un’area politica, obiettivo fallito da chi ci ha preceduto. Riteniamo il progetto vada portato avanti,

non voglio tediare chi ci ascolta, ma va fatta chiarezza. Condivido quanto detto dal collega Reffi

che un partito di sinistra deve parlare di sinistra e abbracciare temi di sinistra, cosa che il Psd e i

partiti della mia area raramente hanno potuto fare. Si è occupato il tempo su chi doveva andare al

governo, su chi doveva avere l’incarico, con gente che si buttava in ginocchio se non veniva

accontentata e si riaccreditavano persone che puntualmente spaccavano partiti sull’altare del

personalismo. Questo è il vero problema. Le persone impegnate al tavolo stanno iniziando così a

fare le “pulizie pasquali”, avviare un percorso che si deve intraprendere. E’ un percorso che era

fallito, vecchio, non è niente di nuovo- è vero e doveva iniziare se non altro a inizio di questa

legislatura con Npr. A distanza di due anni oggi si parte e si va avanti. Occorre riempire di contenuti

e messaggi quelli che fino a ieri sono stati litigi per avere ruoli.

Detto questo. le istanze che Psd. Ps, Md e lo stesso Elego portano avanti sono istanze che cerchiamo

di portare avanti da una vita come Psd, portiamo il messaggio europeista, parliamo delle alternative

all’approvvigionamento energetico… è un peccato sentire tirare fuori in questo Consiglio sassolini

dalle scarpe quando avremo un autunno difficile e dovremo fare scorta di maglioni. Al di là dei veti

che non ci sono, le persone si autoescludono, per due volte ti sei messo da indipendente e dici che ti

lasciano fuori? Che le persone non si sentano discriminate ed escluse dietro ai fantasmi di una

politica che non c’è più.

Rossano Fabbri, Mis

La comunità sammarinese credo sia ancora molto scossa per quanto successo a due giovani

sammarinesi. Non si è mai pronti alla morte, soprattutto quando colpisce in modo improvviso e

contro natura, non c’è nulla di più innaturale della perdita di un figlio, in giovane età, credo di poter

dire che tutta la comunità sia sotto shock.

Ho condiviso l’intervento di chi mi ha preceduto, questo comma sembra più un’assemblea

congressuale del popolo socialista, e noto che vi hanno preso parte al dibattito anche chi non ha

questi valori, e lo colgo con piacere, ritengo sia arrivato il momento storico più opportuno, dopo la

fine delle traversie giudiziarie legate a un’indagine penale impegnata a distruggere l’asse Dc-

socialista, più che a accertare i reati dei singoli. I socialisti ci sono ancora, anche se non c’è un

unico partito, e i risultati elettorali dei singoli vanno al di là dei meriti di ciascuno di noi e ci deve

responsabilizzare sul progetto di riaggregazione che dovrà nascere su determinati presupposti che

non devono essere quelli del richiamo dalla foresta da parte del partito di maggioranza relativa, che

non fa che certificare la fine di questa maggioranza. Le riforme fatte sono state fatte, e il Mis non ha

mancato di portare il suo apporto quando le condivideva, ma oggi non crediamo questa

maggioranza possa portare avanti le riforme che ci decantate. Prova ne sono i litigi di questa

mattina tra le forze di maggioranza.

Se il motivo per cui nasce la riaggregazione di area è quello di costruire un partito che possa ridare

dignità al grande popolo socialista, delineare i valori degli ideali socialisti che dovranno essere

declinati rispetto alle esigenze del popolo sammarinese, della San Marino del 2050, se questi sono i

presupposti, ben vengano i tentativi di riaggregazione. Se invece qualcuno sente gli odori della

poltrona, allora credo sarà l’ennesima operazione di macchinage politico e lascerà il tempo che

trova.

Gian Matteo Zeppa, Rete

Chiederei in ossequio alle vittime innocenti, ricordate anche da chi mi ha preceduto, un minuto di

silenzio da parte dell’Aula.

Agosto è il mese delle riflessioni, degli sfogatoi, della Feste dell’Amicizia o delle affermazioni di

chi si vuole sganciare da legacci forse stretti, o perché piace fare un po’ di marasma. Parto da due

riflessioni lanciate sui social dal Sds Lonfernini.

Questo periodo di riflessione in cui ci sono movimenti strani, vedo- come lo ha definito Lonfernini-

che qualcuno di giurassico, messo nell’angolo, si stia muovendo nel sottofondo politico. Questo mi

crea un po’ di fastidio: si vanno a riaccreditare vecchie volpi, credendole statisti di un’economia

fallace, che ha portato a una crisi economica del paese, invece ognuno dovrebbe all’interno dei

partiti esiliarli e non dargli nuova sponda.

Poi c’è la sindrome del brutto anatroccolo: i colleghi di Motus sollevano la questione Amazon.

Sottoscrivo l’intervento del Segretario Ugolini sul fatto che San Marino è una piccola realtà e

chiunque venga qui deve farlo nel rispetto delle regole, non creare vie preferenziali, perché ci si

chiama Amazon.

Quindi la questione delle multe arrivate a oltre 4 mila sammarinesi- tra cui me- su un presunto

mancato pedaggio di Autostrade. La cosa è arrivata attraverso una società di riscossione crediti,

personalmente, per un sollecito di pagamento complessivo di 194 mila euro. L’associazione

consumatori prima parlava di una truffa, ma non lo è, più di 4 mila persone ad oggi non si sa cosa

debbano fare. Bisognerebbe avere una sinergia a tutto tondo. Si può parlare di riforme, recessione,

di freno a mano, se aprire ad Amazon serve per dare dati personali di tutti i sammarinesi e della Pa

ad un’entità terza su cui San Marino non ha giurisdizione, come ha risposto il Segretario. Credo che

prima di sganciarci ed entrare in questo clima ferragostano la politica responsabilmente debba dare

qualche risposta ai cittadini.

Mirco Dolcini, Dml

Ringrazio il consigliere Zeppa per aver chiamato un miniuto di silenzio per la giovani vittime della

nostra comunità. Un gesto giusto e profondo. Non lo ringrazio invece per la battuta fatta a Motus,

non ci sentiamo dei brutti anatroccoli, semmai eventualmente delle fenici, perché cerchiamo di far

riemergere e migliorare questo Paese. Forse lei o il suo partito si sente un brutto anatroccolo. Visto

che lo ha citato vorrei parlare di Amazon, la digitalizzazione del paese e della Pa serve a noi, serve

a San Marino, certo nel rispetto della sicurezza dei dati, che c’è. Bisognerebbe solo avere voglia di

approfondire l’argomento. Ringrazio l’intervento del Sds gatti che ci dice che non c’è avversità e si

sta approfondendo la questione della sicurezza dei dati. Bene facciamolo ma in fretta, perché sento

già il fischio del capostazione che fa partire il treno. Il problema non sono i pacchi, ma la

digitalizzazione del paese, anche se i pacchi arrivano ancora senza monofase e anche questo è un

problema. Un plauso alla Segreteria per l’Istruzione per aver previsto la riapertura delle scuole

senza mascherine.

Teoodoro Lonfernini, Sds per il Lavoro

Ieri avevo cercato di fare un superficiale invito all’Aula con uno strumento non istituzionale, per

indicare alla parte politica di concentrarsi su tutto quello che il Paese ha di fronte a se, evitando di

scendere nella dialettica banale e puramente politica all’interno dell’Aula. Credo di averlo fatto in

maniera umile e genuina e sentita, ma preoccupata, rispetto alle circostanze reali del paese.

Assistendo da questa mattina ai lavori in Aula, è un intervento che ci sta. Non ho la presunzione che

mia opinione debba diventare il calendario del dibattito delle istituzioni, ma permettetemi di

esprimere l3 mie considerazioni. Io spero che chi ascolta il dibattito, sia meravigliato o sconcertato

per due cose. Il primo perché pensi e abbia confuso la riunione del Consiglio con la diretta Fb di

qualche riunione del partito socialista. Io rappresento la Dc, ma sono contentissimo ancora esista il

Partito socialista, radicato nella passione delle persone. Ma diventa quasi imbarazzante, quasi

stridente, quasi imbarazzante quasi talmente banale a causa vostra che il presupposto per il quale

sono convinto che se in 50 anni vi siete divisi 75 volte, e i prossimi 10 raggiungerete il doppio delle

divisione raggiunte fino ad oggi. E se pensiamo che lo stupore delle persone è dovuto al fatto che

vedono che ci stiamo dedicando questa giornata, di fronte ai problemi e alle riforme che dobbiamo

affrontare. Se crediamo che l’aspetto legato alle politiche energetiche non sia il problema dei

problemi, credo che non viviamo dentro la comunità globale e crediamo ancora che il nostro piccolo

territorio ci protegga. E’ un problema oggettivo, di natura economica, di transizione energetica, è un

problema economico che dobbiamo affrontare attraverso criteri oggettivi e scientifici che tutti

quanti, compreso il sottoscritto, che non avremo mai in termini di competenza. Magari evitiamo

facili esternazioni e affidiamoci di più a chi quella competenza ce l’ha. Poi vorrei parlare di

investimenti e di una corretta programmazione economica del Paese, considerate nuove circostanze,

come investitori di qualunque natura. Non è mica detto che se arrivano buoni progetti dobbiamo

affidargli il paese intero, né che dobbiamo continuare rifiutarli a priori se il progetto è serio. E’

rapporto normale come fanno in tutto il mondo. Ci chiediamo ancora se Amazon lo vogliamo o no?

Dovremmo parlare di cosa significa investire nelle politiche sanitarie senza permettere che la

valutazione dei robot non la faccia um medico, l’Iss. Da giugno a settembre ci riempiamo la bocca

di problemi idrici e poi smettiamo. E’ ora di dare concretezza alle scelte del paese e di attuare una

politica del sì e se sono ci sono dei ‘no’, devono essere giustificati e dichiarati in maniera aperta,

senza che si arrivi a un problema per l’economia. Ci piace parlare alla popolazione non come

soggetti che hanno a cuore l’interesse popolare, ma ci piace parlare in modo populista, e siamo tutti

uguali con lo stesso vizio. Io non occuperò più il mio tempo per parlare di strategie e alleanze, ma

solo esclusivamente delle cose che servono al Paese e solo con le persone che saranno degne di

essere rappresentanti e di rappresentare. C’è un passato storico recente giudiziario e quella dignità e

quell’essere degno ancora non glielo abbiamo concesso e mi meraviglio come mai ancora qua

dentro non ci sia una censura politica.



Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it