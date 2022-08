Tutto pronto per la ‘Notte della Taranta’: scaletta, artisti e dove va in onda

ROMA – Conto alla rovescia quasi terminato per la ‘Notte della Taranta 2022′, il celebre mega evento musicale di fine estate con sede a Malpignano, in Salento. Il concertone inizierà alle 22.30 di questa sera, 27 agosto, e porterà sul palco grandi maestri della taranta e big della musica italiana come Samuele Bersani, Elodie e Madame. Si tratta della 25esima edizione della manifestazione, che quest’anno è dedicata a Pier Paolo Pasolini, nel centenario della nascita.

L’entusiasmo di @SamueleBersani per la nostra musica e la nostra storia ci fa venire ancora più voglia di vivere la serata di domani sera!#taranta25 #nottedellataranta #weareinpuglia pic.twitter.com/stgI0O9U5G — LaNotteDellaTaranta (@TarantaTweet) August 26, 2022

Maestro concertatore Dardust che ha rivelato di aver tentato di portare alla Notte della Taranta anche Madonna, la pop star che l’hanno scorso ha scelto proprio il Salento per le sue vacanze, mentre quest’anno ha deciso di festeggiare il suo compleanno in Sicilia.

Durante la conferenza stampa che si sta tenendo presso Palazzo Marchesale a Melpignano, @Dardust ci racconta il processo che ha portato alla realizzazione del Concertone di domani.#taranta25 #nottedellataranta #dardust pic.twitter.com/VMqtJWogCz — LaNotteDellaTaranta (@TarantaTweet) August 26, 2022

NOTTE DELLA TARANTA SCALETTA

Trenta i brani in scaletta per la Notte della Taranta che faranno ballare per tre ore migliaia di persone. Si parte alle 22.30 con la Taranta di Lizzano, la Pizzica di Aradeo, Rilollalla e Pizzica di Torchiarolo. Quindi sul palco salirà Dardust che eseguirà Sublime. A seguire Samuele Bersani con Lu ruciu de lu mare e la sua ‘Chicco e spillo’, in una nuova versione. Tra i due brani Aremu di Alessandro Caiulo (all’arpa Kety Fusco). Alle 23.30 sul palco salirà di Elodie che canterà Tribale e ballerà la pizzica di San Vito.

A seguire i brani Damme la manu e Trainiere e Bardaggin riarrangiata da Durdust. Poco prima di mezzanotte arriverà Stromae che eseguirà il brano brano Alors on dance, seguito da Madame con Canto arberesche. Spazio quindi a numerosi brani della tradizione salentina in attesa di Marco Mengoni, che dovrebbe esibirsi intorno all’1: Klama in grico e Ma stasera i due brani in scaletta. Chiude la serata l’esibizione di Stella Grande.

A chiudere la serata l’attesa esibizione di Stella Grande: una realtà artistica e musicale ormai consolidata.



Ha vinto una grande scommessa, coniugando magistralmente una tradizione popolare con una poesia attuale e passionale.#taranta25 #nottedellataranta #weareinpuglia pic.twitter.com/GWC4W2JPtm — LaNotteDellaTaranta (@TarantaTweet) August 25, 2022

QUANDO ANDRÀ IN ONDA LA NOTTE DELLA TARANTA

Chi non potrà essere a Melpignano questa sera potrà rivivere l’atmosfera del concerto salentino in tv. La Notte della Taranta andrà in onda giovedì 1 settembre alle ore 23.15 su Rai 1.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it