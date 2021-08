Covid, Speranza firma l’ordinanza: “Da lunedì Sicilia in zona gialla”

ROMA – “Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia il passaggio dell’isola in zona gialla da lunedì 30 agosto.