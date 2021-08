Al suo esordio ai Giochi paralimpici il sitting volley femminile travolge il Giappone

Dal nostro inviato Mirko Gabriele Narducci

TOKYO – All’esordio assoluto ai Giochi paralimpici la nazionale italiana femminile di sitting volley ha ottenuto il suo primo, storico successo con un perentorio 3-0 (25-23, 25-11, 25-10) ai danni del Giappone padrone di casa. Le ragazze di Amauri Ribeiro hanno iniziato nel migliore dei modi la loro avventura a Tokyo 2020 ottenendo una vittoria e tre punti molto preziosi per superare la fase a gironi. Sugli spalti ad assistere all’incontro il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli e il capo missione del Cip, Juri Stara.



Come era preventivabile, in avvio di gara Bellandi e compagne hanno pagato un po’ l’emozione e nel primo set si sono ritrovate sotto (20-23), prima di piazzare un parziale di 5-0 che ha ribaltato la situazione. Una volta entrate in partita, le azzurre hanno preso saldamente il comando del gioco e nei set successivi non c’è stata storia. La nazionale italiana di sitting tornerà in campo domenica 29 agosto per affrontare il Canada (alle 7 italiane).



“All’inizio della gara c’è stato un po’ di nervosismo, ma era normale, per tutte le ragazze si tratta della prima Paralimpiade. Dal secondo set in poi la squadra ha giocato con più serenità ed è andata come ci aspettavamo”, ha commentato Amauri Ribeiro. “Molto importante è stata la rimonta nel primo set, eravamo sotto, ma siamo riusciti a rimontare e questo ha influito sull’andamento generale dell’incontro. Abbiamo esordito con una bella vittoria e adesso ci concentriamo sul Canada, una squadra capace di giocare bene, l’abbiamo affrontato nel 2019. Rispetto al Giappone sono di un livello superiore, ho detto alle ragazze che in questo torneo per ogni partita sarà fondamentale entrare in campo, avendo chiaro in mente quelle che c’è da fare. Ogni volta che si partecipa a un’Olimpiade o a una Paralimpiade- ha concluso- si prova un’emozione grandissima, non importa esserci già stati: quando entri in campo viene fuori tutto”.

PANCALLI: “ORGOGLIOSO DELLE RAGAZZE DEL SITTING VOLLEY“

Prima partecipazione storica del sitting volley italiano a una Paralimpiade e prima schiacciante vittoria contro le padrone di casa! Che bella partita qui al Makuhari Messe! Orgoglioso di queste ragazze, continuate così”. Lo scrive su twitter il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli.