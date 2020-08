ROMA – Banksy sbarca a Roma. L’8 settembre, al Chiostro del Bramante, si aprirà una grande mostra dedicata all’artista e writer inglese che ha conquistato il mondo grazie a opere intrise di ironia, denuncia, politica, intelligenza, protesta. Oltre 90 le opere esposte fino all’11 aprile 2021: da ‘Love is in the Air’ a ‘Girl with Balloon’, da ‘Queen Vic’ a ‘Napalm’, da ‘Toxic Mary’ a ‘HMV’, fino alle stampe realizzate per Barely Legal, una delle più note mostre realizzate.

“Facevo proprio schifo con la bomboletta, così ho cominciato a ritagliare stencil”, ha dichiarato Banksy spiegando la tecnica da lui più utilizzata. In mostra stampe su carta o tela, insieme a una selezione di opere uniche realizzate con tecniche diverse dall’olio o dall’acrilico su tela allo spray su tela, dallo stencil su metallo o su cemento ad alcune sculture di resina polimerica dipinta o di bronzo verniciato. Il percorso espositivo comprende anche più di 20 progetti per copertine di dischi e libri, in un arco temporale dal 2001 al 2017. Con questo nuovo progetto espositivo, il Chiostro del Bramante prosegue il suo impegno nel raccontare al pubblico l’arte attraverso i protagonisti. Dopo il successo di ‘Bacon, Freud, la Scuola di Londra’, realizzata grazie alla collaborazione di Tate, ora è il turno di Banksy.