BARI – “Anche tre componenti della famiglia del primo contagiato, rilevato 5 giorni fa, sono risultati positivi al tampone. Tra loro c’e’ anche una bimba di 18 mesi”.

Lo annuncia il sindaco di Santeramo (Bari), Fabrizio Baldassarre, che sottolinea che i positivi in paese sono quattro. “Sono da giorni in isolamento domiciliare obbligatorio e non ci sono, fortunatamente, complicanze – aggiunge -.

Vi invito, ancora una volta, a non abbassare la guardia rispetto alle regole da seguire: mascherina, distanziamento e igiene delle mani”.