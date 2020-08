Scuola, Giannelli (Anp): “Ripresa non si areni su questione trasporti”

ROMA – “E’ assolutamente necessario fare in modo che i ragazzi possano raggiungere le scuole e possano farlo in sicurezza. Non possiamo rischiare che la ripresa della scuola, dopo tanta fatica e un immenso lavoro dei dirigenti e del personale tutto, si areni ora sul problema trasporti che, lo ricordo, e’ noto da tempo.

Mi auguro che il Governo e le Regioni riescano a trovare in tempi brevi un accordo e un coordinamento su questo e sugli altri problemi ancora da risolvere”. Cosi’ il presidente dell’Associazione nazionale Presidi, Antonello Giannelli, sulla mancata intesa tra Mit e Regioni sul trasporto scolastico.