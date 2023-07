Italia-Usa, l’esperta: “Dall’Ucraina alla Cina, Meloni e Biden più vicini di quanto si pensi”

Foto: Atlantic Council

ROMA – ‘L’ascesa di Giorgia Meloni come presidente del Consiglio dell’Italia ha segnato una rottura importante con il recente passato del Paese. È la prima donna a ricoprire questo ruolo e, come è stato ampiamente riportato quando ha preso questa carica a ottobre dell’anno scorso, lei è la prima leader di estrema destra dalla fine della seconda guerra mondiale. In effetti, la politica del suo partito ha inizialmente causato qualche incertezza e persino qualche preoccupazione su come il suo governo avrebbe affrontato la cooperazione transatlantica. Dopotutto, altri partiti di estrema destra in Europa hanno opinioni nettamente antagoniste nei confronti della Nato e dell’Unione Europea. Ma quando si tratta di valutare la Meloni, la comunità transatlantica farebbe bene a fare i compiti e ad abbracciare la sua leadership. Le sue azioni hanno chiaramente dimostrato un impegno pragmatico e inequivocabile basato su valori nei confronti delle relazioni transatlantiche. È quello che lei fa che conta, non quello che gli altri dicono di lei’. Inizia così l’opinione personale di Valbona Zeneli, professore di National Security Studies e direttore del Programma delle Iniziative Strategiche presso il George C. Marshall European Center for Security Studies, oltre che senior fellow all’Atlantic Council, raccolta da Angelica Bianco in occasione del viaggio di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e l’incontro con il presidente Joe Biden.

Oggi infatti la presidente Meloni è alla Casa Bianca. La sua visita arriva mentre l’Italia si prepara ad assumere la presidenza del Gruppo dei Sette (G7) il prossimo anno, un ruolo di fondamentale importanza considerando gli eventi geopolitici. Quindi cosa si può aspettare Biden dal leader italiano sui temi importanti della giornata? L’Italia sostiene la lotta dell’Ucraina per la libertà e la democrazia. ‘Giorgia Meloni ha mantenuto l’Italia chiaramente impegnata nei pilastri dell’Unione Europea e della comunità transatlantica- dice ancora Valbona Zeneli- È stata inequivocabile nella sua ferma posizione contro le autocrazie. Ancora più notevole, ha sostenuto apertamente l’Ucraina e ha chiaramente ritenuto la Russia responsabile della sua aggressione bruttale non provocata. La chiarezza della sua posizione ha anche delle volte contrastato con le posizioni talvolta più ambigue di altri partiti della coalizione governativa. Sotto la guida di Meloni il governo italiano ha continuato a sostenere l’Ucraina contro la Russia con aiuti militari. Indifferente allo scarso sostegno pubblico per gli aiuti militari allo sforzo – solo il 39% dell’opinione pubblica italiana sostiene un aumento degli aiuti militari per l’Ucraina – ha sottolineato la giusta causa. Durante un discorso al Senato italiano a marzo, ha affermato: ‘Il popolo ucraino difende i valori di libertà e democrazia su cui si basa la nostra civiltà e le fondamenta stesse del diritto internazionale’. Ha aggiunto poi che ‘è necessario l’aiuto militare per aiutare una nazione sotto attacco’. Il partito Fratelli d’Italia di Meloni, insieme ai partiti della coalizione di centrodestra Lega e Forza Italia, hanno votato costantemente a sostegno dell’Ucraina, anche quando erano all’opposizione durante il governo dell’ex primo ministro Mario Draghi’.



IL TEMA DEL COORDINAMENTO TRANSATLANTICO SULLA CINA

La Belt and Road cinese continuerà a portare a Roma? ‘Un’altra area importante del dialogo strategico dell’Italia con gli Stati Uniti sarà il tema del coordinamento transatlantico sulla Cina– afferma l’esperta- L’Italia è diventata il primo e l’unico membro del G7 come membre ufficiale della Belt and Road Initiative (BRI) nel 2019, quando un accordo è stato firmato con il governo cinese. Il governo italiano di coalizione populista di quei tempi aveva promesso il sviluppo del commercio e degli investimenti, un messaggio ben accolto all’epoca, ma i benefici economici non si sono veramente concretizzati. Definendo l’adesione dell’Italia alla Bri ‘un grosso errore’, Meloni ha indicato che potrebbe decidere di non estendere l’accordo nel 2024. Con il 51% degli italiani che nutre un sentimento negativo nei confronti della Cina, potrebbe essere più facile per Meloni aderire a una decisione transatlantica coordinata sulla Bri. La crisi finanziaria globale del 2008 ha creato enormi opportunità per gli investitori cinesi che hanno preso di mira le aziende italiane in difficoltà alla ricerca di nuove tecnologie, innovazione e mercati. Nel 2022 l’Italia è stata il secondo partner di importazione in Europa (dietro la Germania) per l’importazione di prodotti cinesi, per oltre cinquanta miliardi di dollari. D’altra parte, le esportazioni italiane in Cina rappresentano meno del 3 per cento, ovvero solo diciotto miliardi di dollari. Chiaramente, la visione ottimistica dell’Italia per la Bri non ha funzionato. Inoltre, Meloni è stata una voce forte nel difendere i valori democratici e criticare le repressioni autoritarie della Cina dallo Xinjiang a Hong Kong. Ha criticato la cattiva gestione della pandemia di Covid-19 da parte della Cina e ha respinto l’idea che la Cina abbia sostenuto l’Italia all’inizio dellla crisi. Tra le critiche alle esercitazioni militari cinesi nello Stretto di Taiwan, l’anno scorso ha affermato che ‘l’Ue è un mercato importante per la Cina, che rischia di essere chiuso se Pechino decide di attaccare Taiwan”.



L’IMPORTANZA DELLE RELAZIONI ECONOMICHE USA-ITALIA

‘Al di là della geopolitica- dice Valbona Zeneli- anche le questioni economiche saranno di sicuro all’ordine del giorno dell’incontro Biden-Meloni. Qui hanno una solida base su cui costruire. Il commercio tra gli Stati Uniti e l’Italia è stato quasi raddoppiato nell’ultimo decennio, passando da 52 a 100 miliardi di dollari. A differenza della Cina, la bilancia commerciale dell’Italia con gli Stati Uniti è sempre stata positiva. L’anno scorso, ad esempio, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno raggiunto i 73 miliardi di dollari. Gli Stati Uniti sono il secondo mercato di esportazione per l’Italia, rappresentando l’11% di tutte le esportazioni e oltre il 20% delle esportazioni extra-UE. Analogamente, l’Italia è il terzo mercato dell’Unione Europea e l’ottava al mondo per prodotto interno lordo nominale; con una popolazione di circa sessanta milioni è il sedicesimo mercato di esportazione degli Stati Uniti, con importanti opportunità commerciali e di investimento concentrate in settori ad alto valore. Lo stock italiano di investimenti negli Stati Uniti ha totalizzato più di 41 miliardi di dollari, sostenendo quasi centomila posti di lavoro americani. Per metterlo in prospettiva, gli investimenti diretti esteri italiani negli Stati Uniti sono quasi quattro volte quelli in Cina. All’orizzonte, nell’ambito del programma di ripresa post-Covid dell’Ue, l’Italia riceverà un fondo per il piano nazionale di ripresa e resilienza di oltre 200 miliardi di dollari incentrato su tre assi strategici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e resilienza sociale volti a risolvere sfide economiche strutturali e infrastrutture inefficienti che possano invitare seri investimenti dagli Stati Uniti.

L’Italia si è classificata al nono posto tra le destinazioni dell’Ue per gli investimenti diretti esteri statunitensi nel 2022, con uno stock di circa 26 miliardi di dollari. Quando Biden e Meloni si incontreranno alla Casa Bianca domani, condivideranno un forte impegno per la cooperazione transatlantica sulle grandi questioni geopolitiche. Le grandi aree di discussione si concentreranno probabilmente sulla cooperazione per affrontare le sfide globali, dalla crescita economica alla sicurezza comune, dove l’Italia ha un ruolo molto importante in Nord Africa e nel Sahel che incontra lanche a strategia di Biden per creare nuove alleanze diplomatiche in Africa e un’alternativa occidentale alla Bri cinese. Anche il rafforzamento della cooperazione economica dovrebbe essere una priorità, andando oltre i settori tradizionali in cui si concentrano maggiormente gli investimenti statunitensi, come la manifattura, l’elettronica, le telecomunicazioni ei servizi. Washington e Roma dovrebbero, ad esempio, contribuire a facilitare una nuova collaborazione nelle industrie che lavorano sull’intelligenza artificiale, la transizione energetica e l’industria della difesa. Meloni e Biden sono più allineati di quanto molti osservatori possano pensare. Il Presidente Biden- conclude l’esperta- dovrebbe cogliere questa opportunità per sfruttare l’inizio promettente di Meloni’.