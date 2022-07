Esame avvocatura, verso il doppio orale anche per la sessione 2022

ROMA – Da fonti del ministero della Giustizia, si apprende che per l’esame da avvocato anche per la sessione 2022 si va verso un doppio orale.

L’articolo 39 bis del disegno di legge di conversione del decreto semplificazioni, approvato dalla Camera e ora atteso al Senato, ripropone infatti per l’abilitazione alla professione forense, anche per l’anno corrente, la stessa formula d’esame già sperimentata positivamente – fanno notare le fonti di Via Arenula – negli ultimi due anni. La norma è stata introdotta con un emendamento parlamentare, con parere favorevole del Governo.

Questa modalità d’esame – che sostituisce le tre tradizionali prove scritte con un doppio orale – è stata introdotta nel 2021 su proposta della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per consentire di svolgere in sicurezza le prove anche durante la pandemia da Covid 19. Il decreto legge dovrà essere convertito entro il mese di agosto.

