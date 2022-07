VIDEO| Pinocchio di Guillermo del Toro, rilasciato il teaser trailer e il poster

Netflix ha rilasciato il teaser trailer e il key art di ‘Pinocchio di Guillermo del Toro’. È presentata come una stravagante rivisitazione in stop-motion del racconto classico, in arrivo a dicembre sulla piattaforma.

IL TEASER TRAILER

LA STORIA

Il regista premio Oscar reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Il film, diretto anche da Mark Gustafson, segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

IL CAST

Nel cast delle voci: Ewan McGregor è il Grillo Parlante, David Bradley è Geppetto, l’esordiente Gregory Mann è Pinocchio. Completano il cast Finn Wolfhard, la vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, insieme al premio Oscar Christoph Waltz e alla vincitrice dell’Oscar Tilda Swinton. ‘Pinocchio’ è scritto da Guillermo del Toro e Patrick McHale, prodotto da del Toro, Lisa Henson (Jim Henson Company), Alex Bulkley, Corey Campodonico (Shadow Machine) e Gary Ungar, mentre il produttore esecutivo e Jason Lust.

IL POSTER

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it