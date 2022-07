Sgarbi gioca a tennis in mocassini, la foto è virale: “Io come Fantozzi? Me ne vanto”

ROMA – Vittorio Sgarbi al “Vip Master” di Milano Marittima scende in campo in mocassini e non passa inosservato. Le immagini pubblicate sul suo profilo Facebook, mentre gioca a tennis con un insolito look, in breve sono diventate virali. Migliaia i commenti: “Grande Vittorio, fai come ti pare, sempre!”, scrive un utente. “Vittorio sei un mito…solo un genio come te poteva giocare con i mocassini…TOP”, gli fa eco un secondo.

“Mi hanno paragonato a Fantozzi, un vanto“, ha dichiarato Sgarbi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Indossare i mocassini per l’evento sportivo non è però stata una scelta di stile. Sempre al Corriere Sgarbi ha infatti rivelato che quel giorno si trovava in Versilia per uno spettacolo su Caravaggio e Pasolini, ma un incendio ha cambiato i suoi programmi. Ha quindi deciso di accettare l’invito a recarsi al “Vip Master” di Milano Marittima, pensando di far parte della giuria o comunque di non dover scendere in campo. Poi la sorpresa. Gli viene messa una racchetta in mano. “Non giocavo da quando indossavo i calzoni corti“, ha confessato. Per maglietta e calzoncini si è adattato a ciò che gli è stato fornito, ma le scarpe da tennis gli andavano strette e così ha preferito scendere in campo in mocassini. “Da quando ho avuto il cancro mi sono sono ingrossati i piedi e porto il 45- ha dichiarato ancora al Corriere- quelle erano 43 e col cavolo che mi sottopongo a un’ora di tennis con le scarpe strette”.

