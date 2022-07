La denuncia Simeu: “Pronto soccorso stremati dall’inarrestabile incremento degli accessi”

Gli addetti ai lavori la definiscono la peggiore estate da quando esiste l’emergenza-urgenza. “Il pronto soccorso italiano è allo stremo e la ragione è chiara: le richieste superano di gran lunga le possibilità di risposta- scrive in una nota la Società italiana di medicina d’emergenza urgenza (Simeu)- Il dato concreto è questo: un numero sempre maggiore di persone si rivolge ai Dea ed ai Ps, strutture che non possono delegare ad altri e che non hanno orari di chiusura. Solo orari di ricevimento”.

Le ultime rilevazioni a campione di Simeu registrano che l’incremento dei pazienti sommato alla diminuzione degli operatori è uguale all’ aumento esponenziale delle attese di ricovero, risorse umane in esaurimento, diminuzione della qualità di servizio.

“Si stima- continua la nota- che rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso gli accessi al pronto soccorso possano essere mediamente aumentati di circa il 20%”.

“Sono dati medi, che ci provengono da una rilevazione a campione sul territorio nazionale. In realtà alcuni colleghi riferiscono di situazioni anche peggiori- sottolinea Beniamino Susi, vicepresidente nazionale Simeu e responsabile del rapporto con le Regioni- nel Lazio, come esempio, nella giornata del 22 luglio scorso risultava preso in carico un cittadino ogni 1.325 abitanti. Sono numeri impressionanti, da maxi emergenza”.

Simeu evidenzia che anche il numero di pazienti che permane a lungo in pronto soccorso in attesa di ricovero (il boarding) aumenta con le stesse proporzioni. “L’Italia registra un numero reale di posti letto/abitante insufficiente- continua la nota della Società- Non solo lunghe, irrisolvibili attese ma anche impossibilità oggettiva di rispondere adeguatamente a tutte le necessità dei pazienti da parte dei sottodimensionati operatori che intanto continuano a diminuire”.

MANCANO 4.200 MEDICI

Sommando le cause, gli operatori subiscono un incremento dell’intensità, del carico di lavoro personale non inferiore al 50% rispetto al 2021, che in questo stesso periodo non registrava né un’ondata di Covid né una simile e persistente ondata di calore.

“Come sempre il primo problema sono le necessità non soddisfatte dei pazienti che, ancora una volta, sono quelli più fragili- dice Antonio Voza, segretario Simeu nazionale- Ma anche la condizione degli operatori ha ormai da tempo superato il limite della sostenibilità. Indistintamente da nord a sud”.

Questi i dati: 600 i medici dell’emergenza e urgenza che nel 2022 hanno scelto di dimettersi dai pronto soccorso, al drammatico ritmo di circa 100 unità al mese; 4.200 sono i medici che mancavano nei pronto soccorso italiani nelle rilevazioni dello scorso novembre.

LA CARENZA RIGUARDA ANCHE GLI INFERMIERI

“La situazione degli infermieri è meno quantificabile ma certamente le carenze non sono inferiori- scrive Simeu- Il rapporto infermiere paziente in un pronto soccorso è di circa 1 ogni 20 assistiti. I parenti lamentano che i loro cari, nelle lunghe attese, non ricevono sufficiente cibo, acqua, assistenza ordinaria oltre che medico-infermieristica. E spesso manifestano questo sgomento in maniera violenta. Per non entrare nell’ambito delle responsabilità personali- continua la nota- dopo la recente sentenza che ha condannato a 8 mesi di reclusione per omicidio colposo un infermiere di triage, molti suoi colleghi stanno seriamente pensando di dimettersi”.

A tutto ciò “si sommano i fatti recenti della politica che hanno determinato un duro stop a quelle poche conquiste che la medicina di emergenza urgenza faticosamente sembrava prossima a conquistare. Il rischio?- si chiede Simeu- Dover ricominciare tutto da capo”.

“Ci sentiamo sempre più soli, traditi da una politica che aveva abbozzato delle misure ora sospese per via della crisi di governo e del tutto incompresi dai cittadini che sfogano contro di noi il loro dissenso sul sistema. La voglia di scappare dal Ssn è sempre più diffusa: ci si dimentica che ogni professionista è prima di tutto un essere umano”, evidenzia Salvatore Manca, past president Simeu.

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI DI GOVERNO

Fabio De Iaco, presidente nazionale Simeu è molto chiaro: “La crisi di governo potrebbe essere la mazzata finale. Pur nei ritardi registrati la speranza era che le interlocuzioni in corso con le istituzioni portassero entro questa estate ad alcuni dei provvedimenti che chiediamo da tempo e per i quali proprio nell’ultimo periodo avevamo ricevuto segnali positivi. Ma la crisi limita il raggio d’azione del governo agli affari correnti. I tempi per raggiungere i provvedimenti necessari alla sopravvivenza del servizio si dilatano in maniera insostenibile: in questa maniera non resisteremo”.

“Come Società scientifica- continua De Iaco- riteniamo che le misure a supporto della medicina di emergenza urgenza siano la parte fondamentale della gestione della pandemia, tutt’altro che risolta. Continuiamo a pensare che per il nostro settore l’attività di sostegno non possa essere sospesa, pur in vista di elezioni politiche. Chiediamo con forza che entro le prossime settimane si prendano le decisioni necessarie nella direzione di una riorganizzazione proporzionale alle vere esigenze in atto”.

“Anche i cittadini, tutti potenziali pazienti, possono dare un concreto contributo di sostegno- afferma Andrea Fabbri dell’Ufficio di presidenza Simeu- Ci piacerebbe potessero comprendere bene la realtà del contesto in cui lavoriamo: chiediamo loro di essere nostri alleati, di affiancarci e sostenere le nostre istanze che sono anche le loro. La nostra è una battaglia per il bene comune che dovrebbe vederci allineati e complici, non certo ‘opposti'”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it