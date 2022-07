ROMA – Sono immagini incredibili quelle che arrivano dalle acque di Cape Cod, in Massachusetts, dove una megattera ha dato spettacolo ‘atterrando’ dopo un salto su una piccola imbarcazione da pesca. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito dall’evoluzione inaspettata del cetaceo. Solo la barca ha riportato lievi danni alla prua.

IL SALTO DELLA MEGATTERA

Le megattere sono molto popolari nei tour di whale watching per la loro peculiare capacità di compiere incredibili acrobazie fuori dall’acqua. Questi salti, noti come breaching, sono tipici di cetacei, delfini e anche di alcune specie di squalo, tra cui il mako e il grande bianco. Non è chiara la motivazione di questo comportamento. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi di una tecnica di caccia, di un modo per liberarsi dai parassiti o di semplice divertimento.

