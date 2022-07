Netflix annuncia l’arrivo di ‘The Gray Man 2’ dei fratelli Russo

È in fase di sviluppo il seguito di ‘The Gray Man’, diretto da Joe & Anthony Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana De Armas. Dopo il grande successo del primo capitolo disponibile su Netflix (#1 nel weekend in ben 92 Paesi dove è attivo il servizio), è ufficiale l’arrivo del sequel, scritto da Stephen McFeely e prodotto dai fratelli Russo con Mike Larocca (AGBO), insieme a Joe Roth e Jeffrey Kirschenbaum (Roth Kirschenbaum Films). Gosling tornerà a vestire i panni dell’agente della CIA Court Gentry, conosciuto nel film anche come Sierra Six.

IN SVILUPPO ANCHE UNO SPIN-OFF

In fase di sviluppo anche uno spin-off scritto dagli acclamati sceneggiatori Paul Wernick e Rhett Reese (‘Deadpool’, ‘Zombieland’), che esplorerà un differente elemento dell’universo della storia. “La reazione del pubblico a ‘The Gray Man’ è stata a dir poco fenomenale. Apprezziamo moltissimo l’entusiasmo che i fan di tutto il mondo hanno dimostrato per questo film. Con così tanti fantastici personaggi, abbiamo sempre pensato che questo film facesse parte di un universo più ampio e siamo entusiasti che Netflix ne annunci un sequel con Ryan, oltre a una seconda sceneggiatura di cui non vediamo l’ora di poterne presto parlare”, hanno dichiarato Joe e Anthony Russo. “Con ‘The Gray Man’ i Russo hanno offerto uno straordinario spettacolo che il pubblico di tutto il mondo sta amando. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e il team di AGBO mentre stanno costruendo questo nuovo universo”, ha commentato Scott Stuber, Head of Global Film Netflix.

‘The Gray Man’, basato sull’omonimo best seller scritto da Mark Greaney edito in Italia da Newton Compton Editori, verrà sempre distribuito da Netflix.

