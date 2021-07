Tg Lazio, edizione del 27 luglio 2021

ECCO VAX AND GO, IL VACCINO DENTRO L’AEROPORTO DI ROMA

Vaccinarsi all’aeroporto prima di volare. Da oggi è possibile nello scalo romano Leonardo da Vinci dove è in funzione “Vax and Go”, una postazione all’interno del Terminal 3 dove chiunque voglia, purché in possesso della tessera sanitaria, potrà ricevere una prima dose o un richiamo del vaccino anticovid. L’equipe medica coordinata dall’Istituto Spallanzani somministrerà i sieri Pfizer, Moderna o Johnson and Johnson fino a un massimo di 150 al giorno. “E’ il primo aeroporto in Italia a farlo”, ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Il governatore Nicola Zingaretti ha invitato “tutti gli scali d’Europa a seguire questa esemplare innovazione”.

SCUOLA, D’AMATO: “VACCINATO IL 98% DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE“

Il 13 settembre si tornerà sui banchi di scuola e la Regione Lazio sta lavorando perché la ripresa avvenga all’insegna della normalità. “Il 98% del personale docente e non docente è stato vaccinato, come pure il 50% della fascia 12/18 anni. Questo dato va incrementato”, ha detto l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, che ha chiesto “uno sforzo ai pediatri di libera scelta, subito dopo Ferragosto, per fare delle chiamate attive ai propri assistiti”.

MICHETTI: “DA SINDACO DI ROMA NON FAREI APPELLO A VACCINARSI“

“Anche da sindaco non potrei fare degli appelli ai cittadini romani per vaccinarsi, perché rispetto il principio di libertà di ognuno”. E’ la posizione di Enrico Michetti, il candidato sindaco di Roma del centrodestra. Michetti ha sottolineato di avere ricevuto due dosi di vaccino, quindi ha attaccato: “Si abbia il coraggio di rendere obbligatorio il vaccino, perché se si fanno delle norme per renderlo di fatto obbligatorio c’è qualcosa che continua a non essere chiaro. Quindi di fronte a questa confusione- ha aggiunto il candidato al Campidoglio- figuriamoci se io posso fare degli appelli”.

MANESKIN: “SUONEREMO AL CIRCO MASSIMO IL 9 LUGLIO 2022“

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato stamani, nell’aula Giulio Cesare del Campidoglio, la Lupa Capitolina

ai Maneskin, il riconoscimento che Roma Capitale consegna a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli. “Per festeggiare questo premio importante vi annunciamo che il 9 luglio 2022 suoneremo al Circo Massimo” hanno annunciato Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Pronta la replica di Raggi: “Il Circo Massimo e Roma vi aspettano a braccia aperte per cantare le vostre canzoni. Con talento, passione e impegno state collezionando un successo dopo l’altro”.