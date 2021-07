Germania, esplode impianto chimico a Leverkusen. Almeno un morto, le autorità: “Restate in casa”

ROMA – Una grande nube nera si è alzata nel cielo di Leverkusen, Germania, dopo un’esplosione che ha colpito un impianto chimico nel Parco industriale Chempark, dove hanno sede diversi stabilimenti tra cui quelli della multinazionale del farmaco Bayer. Il bilancio dell’esplosione è di un morto, 16 feriti, di cui quattro in gravi condizioni, e quattro dispersi.

La società responsabile del parco ha comunicato che l’esplosione è stata causata dall’incendio scoppiato in un serbatoio contenente liquido infiammabile. Le autorità tedesche hanno classificato l’evento come ‘altamente pericoloso’ per il possibile rilascio di sostanze chimiche nell’aria, invitando tutti i residenti a restare in casa e a sigillare porte e finestre.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

#Explosion at Chemiepark #Leverkusen plant



> reports: incineration plant/tank

> Highway A1 closed

> seek refuge

> keep windows and doors closed



pic.twitter.com/3dWRwlz15s — Michael Barthel (@RealMiBaWi) July 27, 2021