Migranti, Viminale a Musumeci: “Navi-quarantena e militari per i centri di accoglienza”

ROMA – “Entro pochi giorni sara’ garantito l’invio nelle acque della Sicilia di una capiente nave-passeggeri da riservare ai migranti e il ricorso a contingenti delle forze armate, da destinare alle aree piu’ sensibili”. Lo ha assicurato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che oggi pomeriggio ha evidenziato la situazione “sempre piu’ grave determinata nell’Isola” dai continui arrivi di migranti e dagli altrettanto continui tentativi di fuga dai centri di accoglienza dedicati.

“Al capo del Viminale – rivela il governatore – ho denunciato, ancora una volta, la insostenibile situazione nell’Isola e la preoccupazione dei sindaci e delle comunita’ locali la cui esasperazione rischia di creare, specie in alcune zone, tensione e allarme sociale. Ho ricevuto precise garanzie sulla presenza di navi-quarantena lungo le coste siciliane e in prossimita’ dell’isola di Lampedusa, oltre la presenza di contingenti militari da affiancare alle poche e stremate unita’ delle forze dell’ordine per evitare il ripetersi di fughe dai Centri di accoglienza. Ormai appare chiaro come in Sicilia la questione migranti sia diventata anche una questione di ordine pubblico e di salute che non puo’ piu’ essere sottovalutata”.

LAMORGESE: “DOMANI TRASFERIMENTO 520 MIGRANTI DA PORTO EMPEDOCLE”

Lamorgese ha “rassicurato” Musumeci, confermando che, “nell’hotspot di Lampedusa e nell’hub di Porto Empedocle, sono stati intensificati i trasferimenti dei migranti verso altre strutture e che, entro la giornata di domani, verra’ completato lo spostamento di circa 520 migranti”. I migranti che si erano allontanati dalla struttura di Porto Empedocle, ha riferito il ministro, “sono stati quasi tutti rintracciati”. Al fine di rafforzare l’attivita’ di controllo, “a breve, verra’ inviato personale militare dell’operazione Strade sicure”, si legge ancora nella nota.

LAMORGESE: “TUTTI NEGATIVI TEST MIGRANTI PORTO EMPEDOCLE E LAMPEDUSA”

Dal punto di vista sanitario “la situazione e’ sotto controllo: tutti i test sierologici sono risultati negativi e cosi i tamponi fin qui eseguiti sui migranti, sia a Porto Empedocle sia a Lampedusa, grazie all’impegno profuso dalla Regione Siciliana”. Questo quanto ha comunicato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. In modo da garantire “il massimo della sicurezza per la tutela della salute pubblica”, nei prossimi giorni, ha poi detto Lamorgese a Musumeci, “all’esito della procedura accelerata di gara in corso, sara’ operativa una nuova unita’ navale di grandi dimensioni da destinare allo svolgimento della quarantena obbligatoria per i migranti sbarcati”.